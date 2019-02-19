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KAZKA прокомментировала собственное выступление на Нацотборе 2019

Участники группы KAZKA утверждают, что заметили попытки задействовать "грязные" методы борьбы в Нацотборе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:06
KAZKA на Нацотборе 2019
KAZKA на Нацотборе 2019
Фото: instagram.com/kazka.band

16 февраля состоялся второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019", где стал известен полный список финалистов. Среди других вошла в финал и популярная украинская группа KAZKA, которая получила неожиданно низкие баллы от жюри и результаты зрительского голосования.

Коллектив неоднократно обвиняли в некачественных выступлениях вживую, видимо, это и стало причиной невысоких оценок. Впрочем, это не помешало KAZKA стать финалистами Нацотбора 2019. 

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Накануне финала участники группы KAZKA на своей странице в Instagram прокомментировали свое участие в Нацотборе на "Евровидение 2019" и поблагодарили всех причастных:

"Мы хотим поблагодарить вас! Нашу прекрасную команду! Всех, кто принимал участие в работе над номером. Вы настоящие профессионалы, работать с вами – одно удовольствие! Членов жюри за поддержку и объективность! За все приятные слова и конструктивную критику. Конечно, нашим преданным слушателям – нашим верным друзьям. Без вас это все было бы бесполезным. Обожаем! Вы лучшие!", – пишет KAZKA.

KAZKA на Нацотборе 2019
KAZKA на Нацотборе 2019
Фото: instagram.com/kazka.band

Кроме того, участники коллектива признались, что им есть над чем работать: "Претендовать на то, чтобы выступать от имени всей страны – это большая ответственность! Мы не боимся признавать свои слабости. Нам есть над чем работать и куда совершенствоваться. Мы понимаем, что общество (как фанаты, так и те, кто не желает нам удачи) будет каждую нашу ошибку рассматривать под микроскопом. Это нормально, ведь здоровая критика дает толчок становиться лучшим!".

Однако в конце поста KAZKA сообщили, что были свидетелями нечестной борьбы за место в финале Нацотбора:

"К сожалению, мы также заметили попытки задействовать грязные методы борьбы в Нацотборе 2019 года. Но главное – это поддержка наших слушателей, которую мы ощущаем каждый день!", – утверждает KAZKA.

Что или кого имели в виду участники группы – неизвестно.

К слову, финал Нацотбора состоится уже в эту субботу, 23 февраля, где определится представитель Украины на "Евровидении 2019". Сегодня.Lifestyle подготовил полный список финалистов и их конкурсные выступления.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко резко высказался об участниках Нацобора на "Евровидение 2019", гастролирующих в РФ.

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