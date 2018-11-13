KAZKA возглавила российский музыкальный чарт

Украинская группа с песней "Плакала" обогнала российских музыкантов

Кадр из клипа группы KAZKA "Плакала"

Украинская группа KAZKA с композицией "Плакала" заняла первую строчку в новом рейтинге музыкального телеканала "МУЗ-ТВ" по итогам чарта "ТОП-30. Русский Крутяк". Рейтинг музыкальный канал опубликовал на своей странице в Instagram.

Вторую строчку в этом списке занял Сергей Лазарев с песней "Шепотом". На третьем месте – Елена Темникова с композицией "Не модные". В рейтинг также попали скандальные Светлана Лобода с хитом Superstar и Ани Лорак с песней "Сумасшедшая". Они заняли в чарте 16-е и 18-е места соответственно.

Скриншот из соцсети

Полный список синглов, которые были представлены в итогах чарта, выглядит так:

1 KAZKA – Плакала

2. Сергей Лазарев – Шепотом

3. Елена Темникова – Не Модные

4. Леша Свик – Малиновый Свет

5. Ирина Дубцова – Факт

6. LITTLE BIG – Skibidi

7. Артур Пирожков – Запутался Я

8. Макс Барских – Полураздета

9. MONATIK & Надя Дорофеева – Глубоко

10. Крид Егор FEAT. Киркоров Филипп – Цвет Настроения Черный

11. Градусы – Она

12. Анна Седокова – Шантарам

13. HAMMALI & NAVAI – Пустите Меня На Танцпол

14. NK – Lomala

15. Джиган – На Восьмом Этаже

16. LOBODA – Superstar

17. ARTIK & ASTI – Невероятно

18. Ани Лорак – Сумасшедшая

19. MATRANG – Медуза

20. Нюша – Таю

21. Валерий Меладзе & MBAND – Мама, Не Горюй!

22. BURITO – Взлетай

23. Элджей – Hey, Guys

24. Марсель – Районами-Кварталами

25. Дима Билан & POLINA – Пьяная Любовь

26. Леонид Агутин и Сергей Шнуров – Какая-то Фигня

27. A'STUDIO – Тик-Так

28. ALISHER – Скажи Мне, Алла

29. Полина Гагарина – Выше Головы

30. Ольга Бузова – Принимай Меня

Напомним, композиция "Плакала" украинской группы KAZKA вошла в ТОП-10 хитов престижного мирового чарта Shazam. Это первый случай в истории, когда песня украинского коллектива включена в этот хит-парад.