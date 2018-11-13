KAZKA возглавила российский музыкальный чарт
Украинская группа с песней "Плакала" обогнала российских музыкантов
Украинская группа KAZKA с композицией "Плакала" заняла первую строчку в новом рейтинге музыкального телеканала "МУЗ-ТВ" по итогам чарта "ТОП-30. Русский Крутяк". Рейтинг музыкальный канал опубликовал на своей странице в Instagram.
Вторую строчку в этом списке занял Сергей Лазарев с песней "Шепотом". На третьем месте – Елена Темникова с композицией "Не модные". В рейтинг также попали скандальные Светлана Лобода с хитом Superstar и Ани Лорак с песней "Сумасшедшая". Они заняли в чарте 16-е и 18-е места соответственно.
Полный список синглов, которые были представлены в итогах чарта, выглядит так:
1 KAZKA – Плакала
2. Сергей Лазарев – Шепотом
3. Елена Темникова – Не Модные
4. Леша Свик – Малиновый Свет
5. Ирина Дубцова – Факт
6. LITTLE BIG – Skibidi
7. Артур Пирожков – Запутался Я
8. Макс Барских – Полураздета
9. MONATIK & Надя Дорофеева – Глубоко
10. Крид Егор FEAT. Киркоров Филипп – Цвет Настроения Черный
11. Градусы – Она
12. Анна Седокова – Шантарам
13. HAMMALI & NAVAI – Пустите Меня На Танцпол
14. NK – Lomala
15. Джиган – На Восьмом Этаже
16. LOBODA – Superstar
17. ARTIK & ASTI – Невероятно
18. Ани Лорак – Сумасшедшая
19. MATRANG – Медуза
20. Нюша – Таю
21. Валерий Меладзе & MBAND – Мама, Не Горюй!
22. BURITO – Взлетай
23. Элджей – Hey, Guys
24. Марсель – Районами-Кварталами
25. Дима Билан & POLINA – Пьяная Любовь
26. Леонид Агутин и Сергей Шнуров – Какая-то Фигня
27. A'STUDIO – Тик-Так
28. ALISHER – Скажи Мне, Алла
29. Полина Гагарина – Выше Головы
30. Ольга Бузова – Принимай Меня
Напомним, композиция "Плакала" украинской группы KAZKA вошла в ТОП-10 хитов престижного мирового чарта Shazam. Это первый случай в истории, когда песня украинского коллектива включена в этот хит-парад.