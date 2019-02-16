Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

KAZKA выступила во втором полуфинале Нацотобра на "Евровидение 2019" – реакция сети

Судьи позитивно оценили выступление группы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:20
KAZKA Фото: instagram.com/kazka.band
KAZKA
Фото: instagram.com/kazka.band

Сегодня, 16 февраля, проходит второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019". На сцене выступило уже пятеро из восьми участников. Третьими на сцену вышли одна из самых нашумевших и популярных групп Украины KAZKA. Все поклонники группы с нетерпением ждали выступления коллектива.

Перед выступлением группы ведущий Нацотбора Сергей Притула напомнил зрителям, что в прошлом году судьи остались недовольными выступлением KAZKA на Нацотборе 2018, а именно – вокалом солистки Александры Зарицкой. После сегодняшнего выступления Джамала отметила, что Александра очень выросла вокально и хорошо выступить KAZKA сегодня все же смогла. Позитивно также оценили выступление KAZKA Евгений Филатов и Андрей Данилко.

Не согласились с жюри многие пользователи сети. В комментариях они отметили, что Александра не справилась с песней и спела фальшиво.

Фото: скриншот

"Я одна абсолютно не разделяю восторженных отзывов судей?", "Уважаемая группа Казка в этом провальном и напрочь фальшивом выступлении снова виноваты блогеры?﻿", "Это кошмар. Студийка намного лучше оригинального исполнения. Позор, товарищи!﻿", "Хорошая певица, нравится её песни, но вживую ей лучше не петь", "Не выступайте вы больше вживую, пожалуйста", "Плохо.Тихий ужас", – пишут пользователи сети.

Фото: скриншот

Были и те, кто поддержал KAZKA: "Объясните, откуда столько ненависти к этому исполнителю?﻿", "Почему так много хейтеров? Выступили они ЗАМЕЧАТЕЛЬНО KAZKA ван лав", "Круто", "Мне очень понравилось".

Фото: скриншот
 

Ранее мы устраивали голосование за участников второго полуфинала, которые могут пройти в финал.

Напомним, трое участников из первого полуфинала Нацотбора прошли в финал – MARUV, Brunnets Shoot Blondes и YUKO.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019": все участники и их песни Главное за неделю: "Грэмми 2019", веселое 50-летие Дженнифер Энистон и Нацотбор на "Евровидение" Финалистка Нацотбора на "Евровидение 2019" объяснила, почему является гражданкой России
KAZKA нацотбор на Евровидение Евровидение 2019
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским
Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским
Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку
Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку
Ушел из жизни эстрадный певец Сергей Захаров
Ушел из жизни эстрадный певец Сергей Захаров
И KAZKA туда же: солистка удивила фото в купальнике
И KAZKA туда же: солистка удивила фото в купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 15:35Техно

Huawei высмеяли смартфон будущего от Xiaomi

Вчера, 16:40Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно успокоиться, а Ракам набраться терпения

Вчера, 16:36Fun

Сретение Господне: что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала о страшной травме после аварии

Вчера, 11:59Fun

15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:38Техно

Мир в восторге от украинской игры Metro Exodus: видео

Вчера, 10:28Шоу-бизнес

"Я все равно люблю тебя": Регина Тодоренко отпраздновала День влюбленных без Топалова

Вчера, 08:05Fun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

Вчера, 05:38Fun

Сексуальную фитнес-модель на пляже укусила свинья: видео

14 февраляFun

Украинец изменил свое тело до неузнаваемости и стал чемпионом: видео

14 февраляТехно

Xiaomi не успевает продавать Redmi Note 7

14 февраляСтиль

Модные юбки 2019: обзор новейших фасонов (фото)

14 февраляАфиша

Успешный сериал закрывают после второго сезона

14 февраляFun

Мать случайно сфотографировала сына и сделала его звездой сети

14 февраляFun

Показали фото "самой красивой учительницы"

14 февраляFun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Новости партнеров

Модные стрижки для круглого лица: топ-4
Модные стрижки для круглого лица: топ-4
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?
Популярный советский певец и актер ушел на 69 году жизни
Популярный советский певец и актер ушел на 69 году жизни
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Ани Лорак впервые после развода заметили с новым мужчиной
Ани Лорак впервые после развода заметили с новым мужчиной
Як переконати кого завгодно: 9 безвідмовних прийомів
Як переконати кого завгодно: 9 безвідмовних прийомів
Ловим тренд: самые модные детские прически 2019 для мальчиков
Ловим тренд: самые модные детские прически 2019 для мальчиков