KAZKA выступила во втором полуфинале Нацотобра на "Евровидение 2019" – реакция сети

Судьи позитивно оценили выступление группы

KAZKA Фото: instagram.com/kazka.band

Сегодня, 16 февраля, проходит второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019". На сцене выступило уже пятеро из восьми участников. Третьими на сцену вышли одна из самых нашумевших и популярных групп Украины KAZKA. Все поклонники группы с нетерпением ждали выступления коллектива.

Перед выступлением группы ведущий Нацотбора Сергей Притула напомнил зрителям, что в прошлом году судьи остались недовольными выступлением KAZKA на Нацотборе 2018, а именно – вокалом солистки Александры Зарицкой. После сегодняшнего выступления Джамала отметила, что Александра очень выросла вокально и хорошо выступить KAZKA сегодня все же смогла. Позитивно также оценили выступление KAZKA Евгений Филатов и Андрей Данилко.

Не согласились с жюри многие пользователи сети. В комментариях они отметили, что Александра не справилась с песней и спела фальшиво.

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"Я одна абсолютно не разделяю восторженных отзывов судей?", "Уважаемая группа Казка в этом провальном и напрочь фальшивом выступлении снова виноваты блогеры?﻿", "Это кошмар. Студийка намного лучше оригинального исполнения. Позор, товарищи!﻿", "Хорошая певица, нравится её песни, но вживую ей лучше не петь", "Не выступайте вы больше вживую, пожалуйста", "Плохо.Тихий ужас", – пишут пользователи сети.

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Были и те, кто поддержал KAZKA: "Объясните, откуда столько ненависти к этому исполнителю?﻿", "Почему так много хейтеров? Выступили они ЗАМЕЧАТЕЛЬНО KAZKA ван лав", "Круто", "Мне очень понравилось".

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Ранее мы устраивали голосование за участников второго полуфинала, которые могут пройти в финал.

Напомним, трое участников из первого полуфинала Нацотбора прошли в финал – MARUV, Brunnets Shoot Blondes и YUKO.

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