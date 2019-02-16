KAZKA выступила во втором полуфинале Нацотобра на "Евровидение 2019" – реакция сети
Судьи позитивно оценили выступление группы
Сегодня, 16 февраля, проходит второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019". На сцене выступило уже пятеро из восьми участников. Третьими на сцену вышли одна из самых нашумевших и популярных групп Украины KAZKA. Все поклонники группы с нетерпением ждали выступления коллектива.
Перед выступлением группы ведущий Нацотбора Сергей Притула напомнил зрителям, что в прошлом году судьи остались недовольными выступлением KAZKA на Нацотборе 2018, а именно – вокалом солистки Александры Зарицкой. После сегодняшнего выступления Джамала отметила, что Александра очень выросла вокально и хорошо выступить KAZKA сегодня все же смогла. Позитивно также оценили выступление KAZKA Евгений Филатов и Андрей Данилко.
Не согласились с жюри многие пользователи сети. В комментариях они отметили, что Александра не справилась с песней и спела фальшиво.
"Я одна абсолютно не разделяю восторженных отзывов судей?", "Уважаемая группа Казка в этом провальном и напрочь фальшивом выступлении снова виноваты блогеры?", "Это кошмар. Студийка намного лучше оригинального исполнения. Позор, товарищи!", "Хорошая певица, нравится её песни, но вживую ей лучше не петь", "Не выступайте вы больше вживую, пожалуйста", "Плохо.Тихий ужас", – пишут пользователи сети.
Были и те, кто поддержал KAZKA: "Объясните, откуда столько ненависти к этому исполнителю?", "Почему так много хейтеров? Выступили они ЗАМЕЧАТЕЛЬНО KAZKA ван лав", "Круто", "Мне очень понравилось".
Ранее мы устраивали голосование за участников второго полуфинала, которые могут пройти в финал.
Напомним, трое участников из первого полуфинала Нацотбора прошли в финал – MARUV, Brunnets Shoot Blondes и YUKO.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram