Казусы во время стадионного тура Hello группы "Антитела": что произошло

Узнайте, чем запомнились первые концерты стадионного тура Hello группы "Антитела"

Стадионный тур Hello группы "Антитела" Фото: пресс-служба

15 июня состоялся концерт группы "Антитела" на полтавском стадионе "Ворскла" им. А. Бутковского. Это третий концерт из пяти в рамках стадионного тура Hello, который прошел в поддержку нового одноименного альбома. На Западе и Востоке уже почти 50 тысяч человек услышали и спели Hello вместе с группой "Антитела". Впереди Одесса и Киев.

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Тур Hello знаковый для группы Антитела, и в целом для украинского шоу-бизнеса.

В 2018 году музыканты не только первыми анонсировали свой стадионный тур, они также стали первыми, кто при поддержке технического партнера PR music, впоследствии использовал самое современное звуковое и световое оборудование на своих концертах по Украине. Именно это оборудование используют звезды мирового уровня, такие как: Daddy Yankee, Tokio Hotel и другие. Все стало возможным благодаря длительной подготовке и труду большой команды, насчитывающей около ста человек. Члены команды каждый день осуществляют большой объем работы, для того чтобы современная украинская музыка мощно прозвучала в пяти запланированных городах тура.

Стадионный тур "Антител" Фото: пресс-служба

Чем запомнились концерты группы "Антитела" во Львове, Харькове и Полтаве зрителям и организаторам?

Об этом мало говорили, но первые два концерта тура Hello были на грани срыва по разным причинам. Так во Львове, после первого этапа рекламной кампании тура, Федерация Футбола Украины требовала перенести концерт из-за переживаниий за возможное повреждение посетителями концерта "Антител" нового покрытия стадиона "Арена Львов", которое постелили перед футбольным матчем сборной Украины. Представители группы отстояли событие, хотя и пошли на ограничение и согласились задействовать только половину стадиона, переместив сцену и минимизировав угрозы для газона и предстоящего матча.

А за несколько дней до харьковского концерта к директору группы "Антитела" Сергею Вусыку поступали регулярные сообщения о возможном заминировании стадиона и предложения "решить вопрос" за определенное вознаграждение. Тут следует поблагодарить руководство, сотрудников МВД и СБУ в Харькове, которые взяли ситуацию под свой контроль. Необходимо отметить, что подготовка и промокампания к харьковскому концерту не прекращалась даже после введения военного положения осенью 2018, хотя много мероприятий в городе Харькове из-за этого были отменены.

Поклонники "Антител" утроили флешмоб Фото: пресс-служба

Подготовка концерта в Полтаве также не прошла без скандала: бывший мэр города и потенциальный кандидат в депутаты Александр Мамай, официально приобретя у Антител 700 билетов на концерт, начал их бесплатно распространять среди жителей города, что вызвало большой интерес в СМИ.

Но, несмотря на все нюансы подготовки, наиболее запомнилось зрителям во Львове, Харькове и Полтаве – уникальная атмосфера единения, присущая "Антителам". Следует отметить, что на трех концертах было много поклонников группы, которые приехали из разных стран: США, Германия, Великобритания, Венгрия, Нидерланды, Израиль и др.

"Мы пересекли экватор тура! Сказать, что мы в восторге – ничего не сказать. Мы ожидали десятки тысяч людей во Львове, и это произошло. Но мы точно не были готовы к тому количеству людей и тому куражу, который был в Харькове и Полтаве. Все, что произошло с "Антителами" за последний месяц – это какая-то магия. К нам собираются поклонники со всего мира. Могли ли мы подумать, что в Полтаву прилетят из Остина, Минска? А во Львов – из Швейцарии, Канады, Израиля. 24 августа мы привезем Hello в Одессу! Будет независимо, будет свободно и горячо. А еще всерьез думаем над расширением географии стадионного тура", – признается Тарас Тополя.

"Антитела" уже выступили во Львове, Харькове и Полтаве Фото: пресс-служба

Для каждого города "Антитела" готовили музыкальные сюрпризы. Так, во Львове на одной сцене с командой выступили около пятидесяти детей, они на языке жестов исполнили песню "Лови момент". Также во Львове состоялась презентация песни и клипа Symphony в сотрудничестве с группой Clean Bandit. Гости Харькова и Полтавы услышали дуэт Тараса Тополи и Алексея Веренчика из группы DETACH. Они исполнили вместе песню "Смотри в меня". Фан-клуб "Антител" тоже не отставал, и оригинальным способом поздравил коллектив в Харькове. Во время исполнения песни Hello они подняли сотни табличек с названием песни.

В Харькове и Полтаве зрители также приветствовали родителей Тараса Тополи, которые посетили именно эти города. В силу жизненных обстоятельств, они редко бывают на выступлениях группы "Антитела".

Неизменным в каждом городе была музыкальная программа от "Антител", продолжительностью в два с половиной часа, шоу с графическими и визуальными эффектами, эксклюзивная открытая сцена в форме полукруга шириной более сорока метров, которая была создана специально для тура Hello.

Стадионный тур Hello группы "Антитела" Фото: пресс-служба Стадионный тур Hello группы "Антитела" Фото: пресс-служба Стадионный тур Hello группы "Антитела" Фото: пресс-служба Стадионный тур Hello группы "Антитела" Фото: пресс-служба Стадионный тур Hello группы "Антитела" Фото: пресс-служба Стадионный тур Hello группы "Антитела" Фото: пресс-служба Стадионный тур Hello группы "Антитела" Фото: пресс-служба Стадионный тур Hello группы "Антитела" Фото: пресс-служба Стадионный тур Hello группы "Антитела" Фото: пресс-служба Стадионный тур Hello группы "Антитела" Фото: пресс-служба Стадионный тур Hello группы "Антитела" Фото: пресс-служба Стадионный тур Hello группы "Антитела" Фото: пресс-служба Стадионный тур Hello группы "Антитела" Фото: пресс-служба 1/13

Стадионный тур Hello продолжается. Следующий концерт состоится 24 августа в Одессе на стадионе "Спартак", а завершится тур 17 ноября в столичном Дворце спорта.

Ранее мы писали, что "Антитела" презентовали совместный клип с известной британской группой Clean Bandit.

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