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Звезда шоу American Idol разводится с мужем после семи лет брака – СМИ

Сегодня, 14:12

Певица подала документы в суд 4 июня

Звезда шоу American Idol, певица Келли Кларксон разводится с мужем и музыкальным менеджером Брэндоном Блэкстоком. В браке супруги прожили семь лет. У них также есть четверо детей.

Келли подала все необходимые для развода документы в Верховный суд Лос-Анджелеса на прошлой неделе, однако от комментариев пока воздерживается.

Ранее также сообщалось, что актриса и модель Меган Фокс расстается со своим мужем Брайаном Остином Грином, с которым они прожили вместе около 10 лет.

Певица Келли Кларксон с мужем
Певица Келли Кларксон с мужем
Фото: Getty Images

38-летняя Келли Кларксон и 43-летний Брэндон Блэксток воспитывают двоих общих детей – шестилетнюю дочь Ривер Роуз и четырехлетнего сына Ремингтона Александра. У Блэкстока также есть двое детей от его предыдущего брака – 19-летняя Саванна и 14-летний Сет.

Причины развода звездной пары пока не разглашаются. Согласно информации портала TMZ, Келли просит у суда совместной опеки над детьми.

Келли Кларксон и Брэндон Блэксток познакомились в 2012 году. Год спустя они поженились, и вскоре Брэндон стал менеджером певицы. Во время карантина Келли и Брэндон жили вместе на ранчо в Монтане, где с ними были все четверо детей. Келли не раз рассказывала в интервью, что прекрасно ладит со старшими детьми своего мужа.

О громких разводах звезд смотрите в сюжете:

Напомним, что накануне украинская модель Снежана Онопко поделилась жуткими подробностями жизни с мужем. 33-летняя манекенщица разводится после 10 лет брака.

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