Кендалл Дженнер удивила кардинальной сменой прически
Некоторые подписчики модели предположили, что это парик
23-летняя американская модель и звезда шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео, на которых она позирует в новом образе – звезда обрезала челку и поинтересовалась у подписчиков идет ли ей такая прическа. "Да, нет, может так?", – подписала фото Кендалл.
Поклонники предположили, что новая прическа Кендалл – парик, а стрижку она не делала: "Кендалл, тебе идет, но это ведь парик?", "Это ненастоящая челка", "Тебе идет, но я все таки надеюсь, что это парик", "Классный образ!", "Очень нравится. если это не парик, то оставляй так!", "Очень молодо тут выглядишь, будто на пять лет младше", "Красотка, как и всегда!", "Ох, Кендалл, ты шикарная", "Фантастическая девушка и новая прическа очень красивая".
Ранее модель поделилась со своими подписчиками новым образом, в котором она стала гостьей закрытой вечеринки у Дрейка. По такому случаю на Кендалл были черные латексные брюки, облегающие ее стройные ноги, и туфли в тон на высоком каблуке.
Напомним, не так давно Кендалл и Кайли Дженнер снялись в объективе украинского фотографа.
О том, почему звезды критикуют семью Кардашьян смотрите в видео ниже:
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