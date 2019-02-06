Кендалл Дженнер удивила кардинальной сменой прически

Некоторые подписчики модели предположили, что это парик

Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner

23-летняя американская модель и звезда шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео, на которых она позирует в новом образе – звезда обрезала челку и поинтересовалась у подписчиков идет ли ей такая прическа. "Да, нет, может так?", – подписала фото Кендалл.

Поклонники предположили, что новая прическа Кендалл – парик, а стрижку она не делала: "Кендалл, тебе идет, но это ведь парик?", "Это ненастоящая челка", "Тебе идет, но я все таки надеюсь, что это парик", "Классный образ!", "Очень нравится. если это не парик, то оставляй так!", "Очень молодо тут выглядишь, будто на пять лет младше", "Красотка, как и всегда!", "Ох, Кендалл, ты шикарная", "Фантастическая девушка и новая прическа очень красивая".

Ранее модель поделилась со своими подписчиками новым образом, в котором она стала гостьей закрытой вечеринки у Дрейка. По такому случаю на Кендалл были черные латексные брюки, облегающие ее стройные ноги, и туфли в тон на высоком каблуке.

Напомним, не так давно Кендалл и Кайли Дженнер снялись в объективе украинского фотографа.

О том, почему звезды критикуют семью Кардашьян смотрите в видео ниже:

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