Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кендалл Дженнер удивила кардинальной сменой прически

Некоторые подписчики модели предположили, что это парик

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:08
Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner
Кендалл Дженнер
Фото: instagram.com/kendalljenner

23-летняя американская модель и звезда шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео, на которых она позирует в новом образе – звезда обрезала челку и поинтересовалась у подписчиков идет ли ей такая прическа. "Да, нет, может так?", – подписала фото Кендалл.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Поклонники предположили, что новая прическа Кендалл – парик, а стрижку она не делала: "Кендалл, тебе идет, но это ведь парик?", "Это ненастоящая челка", "Тебе идет, но я все таки надеюсь, что это парик", "Классный образ!", "Очень нравится. если это не парик, то оставляй так!", "Очень молодо тут выглядишь, будто на пять лет младше", "Красотка, как и всегда!", "Ох, Кендалл, ты шикарная", "Фантастическая девушка и новая прическа очень красивая".

Ранее модель поделилась со своими подписчиками новым образом, в котором она стала гостьей закрытой вечеринки у Дрейка. По такому случаю на Кендалл были черные латексные брюки, облегающие ее стройные ноги, и туфли в тон на высоком каблуке.

Напомним, не так давно Кендалл и Кайли Дженнер снялись в объективе украинского фотографа. 

О том, почему звезды критикуют семью Кардашьян смотрите в видео ниже:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
55-летняя Иоланда Хадид похвасталась стройной фигурой в бикини Бывшая топ-модель стала бездомной: «Мне платили по миллиону в год» Ирина Шейк рассказала, как сбросить за день три кг без диет и спорта
модель Кендалл Дженнер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма
5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма

Популярные статьи

Вчера, 12:39Wellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

Вчера, 11:51Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Вчера, 07:35Стиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

4 февраляШоу-бизнес

"Нет сил терпеть": солистка KAZKA эмоционально обратилась к подписчикам

4 февраляFun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 февраляПсихология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

4 февраляАфиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

4 февраляПсихология

Назван секрет счастья для каждого знака зодиака

4 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов весьма непростой день, а Весам не стоит отказываться от предложений

3 февраляШоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

3 февраляШоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

3 февраляШоу-бизнес

Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

3 февраляШоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

3 февраляШоу-бизнес

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

3 февраляШоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

3 февраляШоу-бизнес

Собчак впервые прокомментировала скандал с мужем: Максим навсегда останется родным человеком

Новости партнеров

Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Врач назвал реанимацию Децла
Врач назвал реанимацию Децла "формальной" и объяснил почему
Жена лучшего бомбардира Италии: от нее сложно отвести взгляд
Жена лучшего бомбардира Италии: от нее сложно отвести взгляд
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой