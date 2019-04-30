Кэнди-бар и дискотека: Лилия Ребрик празднует первый день рождения дочери

30 апреля младшей дочери ведущей Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого исполняется 1 год

Лилия Ребрик с дочкой Полиной Фото: instagram.com/liliia.rebrik

30 апреля младшей дочери ведущей телеканала "Украина" Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого исполняется 1 год. Родители готовят семейный праздник на первый День рождения Полины.

По словам ведущей "Ранку з Україною", в этом году они не поехали на Пасху в Черновцы к родителям Лилии, как делали раньше, потому что имели на то уважительную причину.

"Родители приехали к нам в Киев прилетела моя сестра из Канады, приедут родители Андрея. Будут друзья, крестные, все, кто не разъезжается на праздники за город, – говорит Лилия Ребрик. – Мы немного сумасшедшие родители, понимаем, что это не совсем для ребенка праздник, а больше для родителей, но мы не имеем права пропустить первый День рождения дочери".

Лилия Ребрик празднует День рождения дочери Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

У Лилии, Дианы и маленькой именинницы Полины будет первый фэмили-лук на троих. Празднование пройдет в стиле единорогов. Так придумала старшая дочь, 6-летняя Диана.

"Диана сказала, что единорожки сейчас в тренде, она разбирается в этом лучше родителей. Мы спросили у Поли: "Ты согласна?", и она ответила – да, поэтому эта тема утверждена. Будет кэнди-бар, много шариков, веселая музыка, так как у нас танцевальная семья. Мы любим зажигать, радоваться жизни и будем показывать детям, как надо отдыхать", – рассказала ведущая телеканала "Украина".

Лилия говорит, что праздник планируется семейный. А поскольку с каждым годом семья все увеличивается – крестные тоже становятся ее членами, у всех рождаются дети – то праздничный стол увеличивается. И это – настоящее счастье.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик сообщила о фейковом аккаунте в Instagram и призвала подписчиков блокировать аккаунт злоумышленников.

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