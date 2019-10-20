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Кэндис Свейнпол — 31: топ-10 фото "ангела" Victoria's Secret в купальниках

Смотрите, как выглядит одна из самых богатых моделей мира

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:14
Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол
Фото: instagram.com/angelcandices

Сегодняшняя именинница одна из самых высокооплачиваемых моделей мира, ангел Victoria's Secret – Кэндис Свейнпол. 20 октября ей исполняется 31 года. Далее смотрите подборку горячих фото Кэндис в купальниках от Сегодня.Lifestyle.

Кэндис Свейнпол считается одной из самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes. Она неоднократно сотрудничала с известными брендами, включая Tommy Hilfiger, Dolce and Gabbana, Oscar de la Renta, Fendi, Chanel, Givenchy , Christian Dior. Кэндис лицо сотен обложек Vogue и Elle. С Victoria's Secret блондинка работает с 2007 года.

Кэндис Свейнпол запустила собственную линию купальников, которую сама рекламировала. Рост модели составляет 1,77 м, а объем талии – 59 см.

Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол
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С 2005 по 2018 годы Кэндис встречалась с моделью Германом Николи; в августе 2015 года пара объявила о помолвке, которую расторгла в ноябре 2018 года. У Кэндис и Германа есть два сына — Анака Свейнпол Николи и Ариэль Свейнпол Николи.

Ранее мы писали, как выглядела модель-трансгендер Victoria's Secret до смены пола.

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