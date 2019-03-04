Кэндис Свейнпол на пикантном фото прикрыла интимные места "звездочками"
Модель поделилась снимком без бюстгальтера
Знаменитая южноафриканская модель, одна из "ангелов" компании Victoria’s Secret, Кэндис Свейнпол покорила сеть пикантным снимком. На странице ее друга Эдуардо Бравина появилось интимное фото 30-летней модели, на котором она позирует в черной юбке и блестящем топе, подняв который она оголила бюст с наклеенными на него черными звездочками.
Сейчас Кэндис веселится на ярком танцевальном фестивале в Бразилии. На своей странице в Instagram она публикует яркие фото с пляжа, а также снимки с вечеринок с друзьями.
Ранее супермодель Кэндис Свейнпол порадовала поклонников сочными снимками с отдыха. На фото Кэндис соблазнительно позирует перед камерой в красном купальнике возле высоких пальм.
Напомним, недавно Кэндис Свейнпол порадовала подписчиков и выложила на своей странице в Instagram новое фото в купальнике, который она создавала для Tropic of C, и лишний раз подтвердила, что женщина может выглядеть на все сто даже спустя полгода после родов. Отметим, что модель в июне прошлого года во второй раз стала мамой.
Смотрите видео о самых откровенных платьях знаменитостей:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram