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Кэндис Свейнпол на пикантном фото прикрыла интимные места "звездочками"

Модель поделилась снимком без бюстгальтера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:49
Кэндис Свейнпол Фото: instagram.com/angelcandices
Кэндис Свейнпол
Фото: instagram.com/angelcandices

Знаменитая южноафриканская модель, одна из "ангелов" компании Victoria’s Secret, Кэндис Свейнпол покорила сеть пикантным снимком. На странице ее друга Эдуардо Бравина появилось интимное фото 30-летней модели, на котором она позирует в черной юбке и блестящем топе, подняв который она оголила бюст с наклеенными на него черными звездочками.

Кэндис Свейпол
Кэндис Свейпол
Фото: instagram.com/angelcandices

Сейчас Кэндис веселится на ярком танцевальном фестивале в Бразилии. На своей странице в Instagram она публикует яркие фото с пляжа, а также снимки с вечеринок с друзьями.

Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол
Фото: instagram.com/angelcandices

Ранее супермодель Кэндис Свейнпол порадовала поклонников сочными снимками с отдыха. На фото Кэндис соблазнительно позирует перед камерой в красном купальнике возле высоких пальм.

Напомним, недавно Кэндис Свейнпол порадовала подписчиков и выложила на своей странице в Instagram новое фото в купальнике, который она создавала для Tropic of C, и лишний раз подтвердила, что женщина может выглядеть на все сто даже спустя полгода после родов. Отметим, что модель в июне прошлого года во второй раз стала мамой.

Смотрите видео о самых откровенных платьях знаменитостей:

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модель Кэндис Свейпол
Источник: Сегодня
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