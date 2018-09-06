Кэндис Свейнпол снялась полностью обнаженной для арт-книги

Модель нередко демонстрирует отличную форму на фото в соцсетях

Кэндис Свейнпол. Фото: Instagram/angelcandices

"Ангел" Victoria`s Secret Кэндис Свейпол одна из самых ярких современных супермоделей. Кэндис приглашают для съемки многие модные фотографы и именитые бренды.

На своей странице в Instagram модель часто делится результатом съемок и, как всегда, собирает сотни тысяч "лафков" и хвалебных комментариев.

"Большая честь для меня оказаться одной среди 1000 отобранных снимков в арт-книге "Ангелы" Рассела Джеймса. И да, на фото я в чем мать родила. Прости пап, и спасибо мама за то, что когда-то отдала меня на балет", – написала Кэндис в описании к фото.

Кэндис Свейнпол Фото: instagram.com/angelcandices

Не так давно знаменитая супермодель и "ангел" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол стала мамой во второй раз. Как и все остальные, она столкнулась с критикой в адрес ее фигуры в соцсетях. Своим постом в Instagram-сторис она решила поддержать всех женщин, которые подвергаются критике из-за фигуры в наши дни, особенно после родов.