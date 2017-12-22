Кэндис Свейнпол снялась топлес для Victoria's Secret

"Ангел" Victoria's Secret 29-летняя Кэндис Свейнпол снялась в праздничной фотосессии для бренда. На снимке, опубликованном в Instagram, модель позирует без бюстгальтера. Впервые Кэндис появилась на Victoria’s Secret Fashion Show в 2007 году, а "ангелом" стала в 2009.

Кэндис Свейнпол. Фото: Instagram

Кэндис замужем за моделью Херманном Николи. В 2016 году у пары родился сын — Анака Николи. 15 декабря 2017 года стало известно, что модель станет мамой во второй раз.

Напомним, "Ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио в коротких шортах снялась для журнала Love. Британский журнал Love публикует адвент-календарь в преддверии Рождества.

Еще один "ангел" Victoria's Secret Белла Хадид снялась в провокационном ролике для Love. В ноябре прошел грандиозный показ Victoria's Secret в Шанхае. На подиум вышли самые сексуальные модели мира. Белла Хадид, Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Лили Олдридж, Эльза Хоск, Сара Сампайо и другие продемонстрировали роскошные комплекты нижнего белья.