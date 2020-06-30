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Кэти Перри едва не покончила с собой : признание певицы

Сегодня, 12:29

Звезда назвала причину, по которой хотела свести счеты с жизнью

Известная певица Кэти Перри, которая в скором времени готовится впервые стать мамой, призналась, что однажды едва не совершила самоубийство. Причиной тому стало расставание с любимым человеком в 2017 году.

Три года назад после 10 месяцев отношений Перри и ее жених Орландо Блум, от которого она сейчас ждет ребенка, расставались на некоторое время. Как призналась знаменитость в эфире радио SiriusXM CBC, вдобавок ко всему, ее выбила также из колеи неудача в музыкальной карьере — провалившийся альбом Witness.

Кэти Перри и Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо Блум
Фото: Getty Images

Тогда эмоциональное состояние Кэти Перри пошатнулось и у нее появились мысли свести счеты с жизнью.

"Моя карьера развивалась по нарастающей — все выше, выше и выше. А потом вдруг произошло падение — не такое уж и большое, как я понимаю сейчас. Но тогда для меня это было словно землетрясение. Я столько вложила во все это, что части меня просто не стало. Я как раз рассталась с бойфрендом — сейчас уже отцом моего будущего ребенка, — и надеялась, что мой новый альбом выстрелит. Но все получилось совсем не так, и я просто была разбита", — приводит слова певицы издание The Sun.

По словам артистки, тогда ей помогла вера в Бога, и теперь она чувствует себя счастливой.

Подробнее о беременности Кэти Перри смотрите в сюжете:

Отметим, что у 35-летней Кэти Перри и 43-летнего актера Орландо Блума уже летом появится ребенок. В СМИ предсказывают, что звездная мама назовет малышку в честь своей покойной бабушки Энн Перл Хадсон, которую она недавно потеряла.

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Для Кэти Перри этот ребенок станет первым, а вот у Блума есть девятилетний сын Флинн от брака с Мирандой Керр. Напомним, что пара также отложила свадьбу из-за пандемии коронавируса.

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