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Щупальца и лиловое лицо: Кэти Перри эпатировала публику новым образом

Артистка предстала в образе диснеевского персонажа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32
Кэти Перри
Кэти Перри
Фото: instagram.com/katyperry

Всем известно, что 34-летняя американская певица Кэти Перри любит эпатировать публику. Несмотря на то, что поклонники уже привыкли к эффектным появлениям артистки, Кэти Перри все равно удается их регулярно удивлять. Артистка часто появляется в смелых нарядах, и новый выход не стал исключением.

Кэти Перри является членом жюри популярного шоу American Idol. Так, новый выпуск был посвящен диснеевским мультфильмам, и певица как никто соответствовала тематике шоу. Кэти Перри появилась в образе персонажа из диснеевского анимационного фильма "Русалочка" – Урсулы.

Певица Кэти Перри в эпатажном наряде
Певица Кэти Перри в эпатажном наряде
Фото: instagram.com/katyperry

Кэти Перри в образе Урсулы
Кэти Перри в образе Урсулы
Фото: instagram.com/katyperry

Главным элементом наряда артистки стали черные блестящие щупальца. Макияж и прическа артистки отлично дополнили образ – коже и бровям Кэти Перри визажисты придали лилового оттенка, нанесли голубые тени и красную помаду. Волосы певицы были уложены волнами к верху. 

Образ Кэти Перри получился целостным и весьма удачным, в том числе благодаря тематических аксессуарам, хотя и слегка напугал зрителей.

Напомним, недавно Орландо Блум сделал предложение руки и сердца Кэти Перри.

Смотрите видео, где Кэти Перри раскритиковала свадебное платье Меган Маркл:

Ранее мы писали, что Памела Андерсон показала молодого жениха в чувственной фотосессии.

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