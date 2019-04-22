Щупальца и лиловое лицо: Кэти Перри эпатировала публику новым образом

Артистка предстала в образе диснеевского персонажа

Кэти Перри Фото: instagram.com/katyperry

Всем известно, что 34-летняя американская певица Кэти Перри любит эпатировать публику. Несмотря на то, что поклонники уже привыкли к эффектным появлениям артистки, Кэти Перри все равно удается их регулярно удивлять. Артистка часто появляется в смелых нарядах, и новый выход не стал исключением.

Кэти Перри является членом жюри популярного шоу American Idol. Так, новый выпуск был посвящен диснеевским мультфильмам, и певица как никто соответствовала тематике шоу. Кэти Перри появилась в образе персонажа из диснеевского анимационного фильма "Русалочка" – Урсулы.

Певица Кэти Перри в эпатажном наряде Фото: instagram.com/katyperry

Кэти Перри в образе Урсулы Фото: instagram.com/katyperry

Главным элементом наряда артистки стали черные блестящие щупальца. Макияж и прическа артистки отлично дополнили образ – коже и бровям Кэти Перри визажисты придали лилового оттенка, нанесли голубые тени и красную помаду. Волосы певицы были уложены волнами к верху.

Образ Кэти Перри получился целостным и весьма удачным, в том числе благодаря тематических аксессуарам, хотя и слегка напугал зрителей.

Напомним, недавно Орландо Блум сделал предложение руки и сердца Кэти Перри.

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