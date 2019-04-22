Щупальца и лиловое лицо: Кэти Перри эпатировала публику новым образом
Артистка предстала в образе диснеевского персонажа
Всем известно, что 34-летняя американская певица Кэти Перри любит эпатировать публику. Несмотря на то, что поклонники уже привыкли к эффектным появлениям артистки, Кэти Перри все равно удается их регулярно удивлять. Артистка часто появляется в смелых нарядах, и новый выход не стал исключением.
Кэти Перри является членом жюри популярного шоу American Idol. Так, новый выпуск был посвящен диснеевским мультфильмам, и певица как никто соответствовала тематике шоу. Кэти Перри появилась в образе персонажа из диснеевского анимационного фильма "Русалочка" – Урсулы.
Главным элементом наряда артистки стали черные блестящие щупальца. Макияж и прическа артистки отлично дополнили образ – коже и бровям Кэти Перри визажисты придали лилового оттенка, нанесли голубые тени и красную помаду. Волосы певицы были уложены волнами к верху.
Образ Кэти Перри получился целостным и весьма удачным, в том числе благодаря тематических аксессуарам, хотя и слегка напугал зрителей.
Напомним, недавно Орландо Блум сделал предложение руки и сердца Кэти Перри.
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