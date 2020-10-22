Кэти Перри и Орландо Блум купили шикарный особняк по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри (фото)

Парочка приобрела дом с огромной территорией стоимостью 14,2 млн долларов

Новоиспеченные родители Кэти Перри и Орландо Блум купили шикарный особняк в Монтесито – именно там недавно принц Гарри и Меган Маркл приобрели себе дом.

Стоимость нового семейного гнездышка Блума и Перри – 14,2 миллиона долларов. Огромная территория и вид на океан – дочке Кэти и Орландо будет, где побегать, и даже поплавать.

Огромный дом построили давненько – в 1934 году, но сохранился он в замечательном состоянии, если верить Variety. К закрытому комплексу, состоящему из четырех отдельных, но смежных участков земли, ведет длинная, обсаженная дубами подъездная дорога, ведущая к главному дому, где автодорога из мелкого гравия выходит на трехэтажную средиземноморскую виллу.

Фото: dirt.com

Внутренний дворик, шикарная терраса, огромная гостиная комната и камин – красиво жить не запретишь :)

В доме также есть большая кухня, столовая, конференц-зал и личный кабинет. Кроме этого – четыре спальни, несколько ванных комнат и, конечно же, отдельная гардеробная (туда точно поместятся все наряды Кэти).

Возле дома построен гараж на четыре автомобиля и гостевой домик. И это еще не все: на территории также есть бассейн, а возле него…тоже домик с несколькими спальнями. Возле особняка расположены спортивная площадка, скульптуры и несколько фонтанов.

В общем, можно сказать, что Кэти и Орландо раскошелились на целый мини-городок!

Фото: dirt.com

Напомним, Синди Кроуфорд с супругом продают свой роскошный дом за 16 млн долларов. Мы также писали, что мать Ким Кардашьян продала свой особняк за 15 млн долларов.

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