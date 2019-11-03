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Кэти Перри и Орландо Блум отправились к пирамидам: сказочные фото

Влюбленные отпраздновали 35-летие певицы в Египте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:56
Кэти Перри и Орландо Блум в Египте
Кэти Перри и Орландо Блум в Египте
Фото: instagram.com/orlandobloom

Кэти Перри и Орландо Блум, которые совсем скоро поженятся, посетили в Египет. Влюбленные вместе со своими друзьями и близкими провели несколько дней в песчаном раю, а фотоотчет выложили на своих страницах в Instagram.

Смотрите сюжет о том, как Кэти Перри обвинили в сексуальном домогательстве:

На днях Кэти Перри исполнилось 35 лет. Небольшой юбилей артистка решила отпраздновать в кругу родных, и заодно полюбоваться мистическими достопримечательностями страны солнца.

Так, Перри и Блум поглазели на пирамиды Гизы, прокатились на верблюдах в Каире, и сфотографировались на фоне волшебного заката.

INSTAGRAM

"Древние египтяне считали, что когда вы проходите мимо ,сердце надо взвешивать. Чтобы быть готовым для путешествия в загробную жизнь, оно должно быть легче, чем перо. Моя мать называла меня перьями еще с детства, и я надеюсь, что все сказанное и сделанное мной, мое сердце такое же легкое, как и я. Это 35", – подписала одну из публикаций Кэти Перри.

Блум также опубликовал фото с невестой, а в подписи признался певице в любви. "Это все равно, что смотреть на весь космос – египетская магия открыла мое сердце для еще большей любви к невероятной женщине, к моему Скорпиону", – написал актер.

INSTAGRAM

Напомним, что недавно Кэти Перри лишилась авторских прав на свою песню из-за плагиата. Суд обязал знаменитость выплатить около трех миллионов долларов компенсации.

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