Кэти Перри и Орландо Блум перенесли дату свадьбы: названа причина

Одна из самых известных пар Голливуда никак не поженится

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: Getty Images

Голливудская певица Кэти Перри, которая недавно вместе со своим женихом Орландо Блумом растрогали поцелуями на красной дорожке, переносит дату свадьбы.

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Как сообщают инсайдеры таблоида US Weekly, церемонию бракосочетания звездные жених и невеста переносят на следующий год. Смена даты свадьбы никак не указывает на разлад между влюбленными. Более того, Кэти и Орландо готовят сразу два пышных торжества.

"Кэти и Орландо изменили дату проведения свадьбы, чтобы отпраздновать ее именно в том месте, о котором они мечтали. Поэтому не переживайте, как и раньше, у них все прекрасно и они безумно влюблены. Всего запланировано два торжества: одно – для близких людей, а другое – более масштабное", – рассказал собеседник издания.

Кроме этого, Кэти Перри планирует пополнение в семье сразу после свадьбы: "Кэти мечтает родить первенца вскоре после их свадьбы с Орландо".

Напомним, что в феврале этого года стало известно, что Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри. Актер преподнес кольцо своей возлюбленной в День всех влюбленных.

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