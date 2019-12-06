Кэти Перри и Орландо Блум перенесли дату свадьбы: названа причина
Одна из самых известных пар Голливуда никак не поженится
Голливудская певица Кэти Перри, которая недавно вместе со своим женихом Орландо Блумом растрогали поцелуями на красной дорожке, переносит дату свадьбы.
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Как сообщают инсайдеры таблоида US Weekly, церемонию бракосочетания звездные жених и невеста переносят на следующий год. Смена даты свадьбы никак не указывает на разлад между влюбленными. Более того, Кэти и Орландо готовят сразу два пышных торжества.
"Кэти и Орландо изменили дату проведения свадьбы, чтобы отпраздновать ее именно в том месте, о котором они мечтали. Поэтому не переживайте, как и раньше, у них все прекрасно и они безумно влюблены. Всего запланировано два торжества: одно – для близких людей, а другое – более масштабное", – рассказал собеседник издания.
Кроме этого, Кэти Перри планирует пополнение в семье сразу после свадьбы: "Кэти мечтает родить первенца вскоре после их свадьбы с Орландо".
Напомним, что в феврале этого года стало известно, что Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри. Актер преподнес кольцо своей возлюбленной в День всех влюбленных.
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