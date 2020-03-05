Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кэти Перри и Орландо Блум станут родителями: фото, видео

Певица представила видео на песню Never Worn White, в котором продемонстрировала округлившийся животик

Валерия Ильченко
Сегодня, 11:02

Популярная американская певица Кэти Перри и ее возлюбленный, актер Орландо Блум, впервые станут родителями. Об этом стало известно благодаря новому клипу звезды, в котором она предстала с заметно округлившимся животиком.

Новая видеоработа Кэти Перри Never Worn White была опубликована всего несколько часов назад, и за это время собрала более полумиллиона просмотров на YouTube, а кадры из клипа стали хитами в Сети.

Кадр из клипа Кэти Перри Never Worn White/YouTube
Певица Кэти Перри беременна/YouTube

Отметим, в декабре стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум перенесли дату свадьбы – якобы, чтобы отпраздновать ее именно в том месте, в котором они мечтали. Однако теперь очевидно, что пара решила устроить пышное торжество после рождения ребенка.

Смотрите новый клип Кэти Перри – Never Worn White:

"Давай просто скажем, что это будет жаркое лето!", – прокомментировала новое видео Кэти Перри на своей странице в Instagram. Поклонники звезды поздравляют ее и Орландо Блума с радостной новостью и отмечают, что беременность Кэти Перри к лицу.

Кроме того, Кэти Перри опубликовала видео, где признается, что беременна. По словам певицы, это самый "длинный" секрет, который ей приходилось хранить.

К слову, несколько недель назад Кэти Перри потеряла сознание во время съемок. Выяснилось, что в помещении, где проходили съемки нового выпуска шоу American Idol, произошла утечка газа. Однако лишь Кэти Перри стало настолько плохо, что она упала в обморок. Судя по всему, такая реакция организма связана с беременностью.

Напомним, Орландо Блум и Кэти Перри начали встречаться в 2016 году, однако вскоре расстались. Пауза оказалась недолгой – возлюбленные осознали, что не могут жить друг без друга. Предложение руки и сердца Орландо Блум сделал в 2019 году – в День святого Валентина. Когда же состоится свадьба, пока не сообщается.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Энрике Иглесиас признался, как Анна Курникова решила назвать их дочь Ребенок Илона Маска и Граймс сможет выбрать себе гендер самостоятельно 56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом - СМИ
беременность Орландо Блум Кэти Перри дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Простые сырники из творога на сковороде
Простые сырники из творога на сковороде

Популярные статьи

Вчера, 20:16Food

Великий пост 2020: полезное меню на день

Вчера, 17:08Fun

Корги, которые ненавидят жизнь: 9 забавных фото

Вчера, 15:41Fun

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

Вчера, 13:12Travel

Увидевший весь мир украинец назвал самую счастливою страну

Вчера, 10:42Fun

Популярный телеведущий случайно вышел в прямой эфир голым

Вчера, 10:10Food

Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 09:04Шоу-бизнес

"У нас были очень критические моменты": Руслана рассказала об отношениях с мужем

3 мартаСтиль

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

3 мартаEvents

Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020

3 мартаШоу-бизнес

За сердце "Холостяка" поборется участница популярного шоу: фото эффектной блондинки

3 мартаFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

3 мартаFood

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

3 мартаFood

Горячие блюда на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

3 мартаШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

2 мартаШоу-бизнес

"Сотни людей уже написали мне": 24-летняя Jerry Heil объяснила, почему заговорила о девственности

2 мартаEvents

Выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине

Новости партнеров

Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт
Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
"Что с ее носом?": новое фото Аллы Пугачевой поразило сеть
Шоу
Шоу "Пять с плюсом" под вопросом: пятерняшки Басби устали