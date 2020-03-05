Кэти Перри и Орландо Блум станут родителями: фото, видео

Певица представила видео на песню Never Worn White, в котором продемонстрировала округлившийся животик

Популярная американская певица Кэти Перри и ее возлюбленный, актер Орландо Блум, впервые станут родителями. Об этом стало известно благодаря новому клипу звезды, в котором она предстала с заметно округлившимся животиком.

Новая видеоработа Кэти Перри Never Worn White была опубликована всего несколько часов назад, и за это время собрала более полумиллиона просмотров на YouTube, а кадры из клипа стали хитами в Сети.

Кадр из клипа Кэти Перри Never Worn White/YouTube

Певица Кэти Перри беременна/YouTube

Отметим, в декабре стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум перенесли дату свадьбы – якобы, чтобы отпраздновать ее именно в том месте, в котором они мечтали. Однако теперь очевидно, что пара решила устроить пышное торжество после рождения ребенка.

Смотрите новый клип Кэти Перри – Never Worn White:

"Давай просто скажем, что это будет жаркое лето!", – прокомментировала новое видео Кэти Перри на своей странице в Instagram. Поклонники звезды поздравляют ее и Орландо Блума с радостной новостью и отмечают, что беременность Кэти Перри к лицу.

Кроме того, Кэти Перри опубликовала видео, где признается, что беременна. По словам певицы, это самый "длинный" секрет, который ей приходилось хранить.

К слову, несколько недель назад Кэти Перри потеряла сознание во время съемок. Выяснилось, что в помещении, где проходили съемки нового выпуска шоу American Idol, произошла утечка газа. Однако лишь Кэти Перри стало настолько плохо, что она упала в обморок. Судя по всему, такая реакция организма связана с беременностью.

Напомним, Орландо Блум и Кэти Перри начали встречаться в 2016 году, однако вскоре расстались. Пауза оказалась недолгой – возлюбленные осознали, что не могут жить друг без друга. Предложение руки и сердца Орландо Блум сделал в 2019 году – в День святого Валентина. Когда же состоится свадьба, пока не сообщается.

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