Кэти Перри лишилась авторских прав из-за плагиата

Певица проиграла суд по обвинению в плагиате

Кэти Перри Фото: instagram.com/katyperry

Американская певица Кэти Перри, которая перенесла свадьбу с актером Орландо Блумом, проиграла суд по обвинению в нарушении авторских прав при создании композиции "Dark Horse", выпущенной в 2013-м году.

По информации журнала Billboard, суд Лос-Анджелеса признал Кэти Перри виновной в том, что певица скопировала музыкальные мотивы песни "Joyful Noise" американского рэпера Flame (Маркуса Грея). Этот трек певец записал в 2008-м году.

Композиция Кэти Перри "Dark Horse":

Также виновными в плагиате признали ее продюсера и соавтора Лукаса Готтвальда, Карла Сэндберга, Генри Уолтера и Сару Хадсон, рэпера Juicy J. Теперь суду предстоит избрать меру пресечения для них.

Песня "Joyful Noise" американского рэпера Flame:

Напомним, что в феврале этого года стало известно, что Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри. Актер преподнес кольцо своей возлюбленной в День всех влюбленных.

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