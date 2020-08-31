Кэти Перри показала фигуру спустя пять дней после родов – фото

Певица впервые стала мамой 27 августа

35-летняя певица Кэти Перри, которая совсем недавно впервые стала мамой (у них с Орландо Блумом родилась дочь), поделилась первым фото после родов.

На снимке, который артистка опубликовала в Instastories, она позирует спустя несколько дней после родов – дочь артистки появилась на свет 27 августа. На фото Кэти запечатлена в нижнем белье, стоя в своей ванной.

Скриншот: Instagram Кэти Перри

К слову, в Нью-Йорке прошла премия MTV Video Music Awards, на которую Кэти не попала по понятным причинам. Певица решила пошутить над ситуацией и сделала вид, что собирается на премию: в привычной манере для звезд она отметила в публикации бренды ее наряда, а "стилистом" своей прически и вовсе обозначила "изнеможение", намекая на трудности в первые дни после рождения ребенка.

Отметим, что Блум и Перри пока не показывают свою дочь Дейзи. В день ее появления на свет, 27 августа, они лишь опубликовали фото крошечной ручки ребенка. Для Кэти Перри малышка стала первенцем, а вот у Блума есть девятилетний сын Флинн от брака с моделью Мирандой Керр.

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Напомним, бывшая жена актера Орландо Блума, австралийская супермодель Миранда Керр поздравила его и Кэти Перри с рождением дочери.

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