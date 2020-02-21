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Кэти Перри потеряла сознание во время съемок: известна причина

Певица пожаловалась на запах газа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:04

Известная американская певица Кэти Перри, которая показала архивные фото с помолвки, на днях потеряла сознание прямо во время съемок шоу American Idol, членом жюри которого она является. Выяснилось, что в помещении, где проходили съемки нового выпуска проекта, произошла утечка газа. Об этом сообщает People.

Судьи шоу Кэти Перри, Люк Брайан и Лайонел Ричи были вынуждены прервать прослушивание из-за утечки газа.

Певица Кэти Перри
Певица Кэти Перри
Фото: Getty Images

"Ребята, вы чувствуете запах газа? Он довольно интенсивный... У меня немного болит голова", – сказала Кэти Перри, покидая студию.

Затем Кэти Перри почувствовала себя еще хуже и потеряла сознание в результате утечки газа. "Я чувствую себя нехорошо", – произнесла Кэти Перри за секунду того, как упасть на землю. Как певица чувствует себя сейчас – пока неизвестно.

Напомним, украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри. Подробности в сюжете:

Ранее мы также писали, что Кэти Перри и Орландо Блум перенесли дату свадьбы. Одна из самых известных пар Голливуда никак не может пожениться.

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