Кэти Перри потеряла сознание во время съемок: известна причина
Певица пожаловалась на запах газа
Известная американская певица Кэти Перри, которая показала архивные фото с помолвки, на днях потеряла сознание прямо во время съемок шоу American Idol, членом жюри которого она является. Выяснилось, что в помещении, где проходили съемки нового выпуска проекта, произошла утечка газа. Об этом сообщает People.
Судьи шоу Кэти Перри, Люк Брайан и Лайонел Ричи были вынуждены прервать прослушивание из-за утечки газа.
"Ребята, вы чувствуете запах газа? Он довольно интенсивный... У меня немного болит голова", – сказала Кэти Перри, покидая студию.
Затем Кэти Перри почувствовала себя еще хуже и потеряла сознание в результате утечки газа. "Я чувствую себя нехорошо", – произнесла Кэти Перри за секунду того, как упасть на землю. Как певица чувствует себя сейчас – пока неизвестно.
Напомним, украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри. Подробности в сюжете:
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