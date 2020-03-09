Кэти Перри намекнула на пол будущего ребенка

Певица призналась, что мечтает о девочке

Беременная Кэти Перри, которая перенесла свою свадьбу, выступила на стадионе в Мельбурне. Широкой публике артистка призналась, что мечтает о девочке.

Кэти Перри Фото: instagram.com/katyperry

Кэти Перри и ее жених, актер Орландо Блум ждут первенца. О том, что звездная пара вскоре станет родителями, стало известно в начале марта. Певица выпустила клип, в котором подтвердила свою беременность.

Накануне 35-летняя Кэти выступила на стадионе в австралийском Мельбурне, Австралия, где прошел чемпионат мира по крикету среди женщин. Для своего появления звезда выбрала несколько эффектных розовых образов, которыми намекнула, что они с Орландо ждут девочку.

Кэти Перри Фото: Getty Images

Кроме того, после шоу Кэти Перри поблагодарила зрителей за теплый прием, а после задержавшись на секунду, медленно поднесла микрофон ко рту и сказала: "Надеюсь, это будет девочка!".

Кэти Перри Фото: Getty Images

Недавно Кэти Перри потеряла сознание прямо во время съемок шоу American Idol, членом жюри которого она является. В помещении, где проходили съемки нового выпуска проекта, произошла утечка газа. Участников шоу эвакуировали, а певица, выйдя на улицу, пожаловалась на головную боль, после чего упала в обморок.

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