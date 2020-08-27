Кэти Перри родила первенца от Орландо Блума – фото

Стало известно имя ребенка

У американской певицы Кэти Перри и британского актера Орландо Блума родился первенец. Об этом стало известно на официальной странице международной организации ЮНИСЕФ в Twitter, послами которой является звездная пара.

У Кэти и Орландо родилась дочь. Девочку назвали Дэйзи Дав Блум. На официальной странице организации появилось первое фото малышки. Родители не стали показывать ребенка, а лишь сделали фото маленькой ручки их дочери. Сообщается, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

"Мы наполнены любовью и изумлением от благополучного и здорового появления на свет нашей дочери", – прокомментировали родители рождение малышки.

Скриншот: Twitter UNICEF

Для Кэти Перри малышка стала первенцем, а вот у Блума есть девятилетний сын Флинн от брака с моделью Мирандой Керр.

С Кэти Перри Блум начал отношения в 2016 году, однако вскоре они расстались. Пауза оказалась недолгой – возлюбленные осознали, что не могут жить друг без друга. Предложение руки и сердца Орландо Блум сделал в 2019 году – в День святого Валентина. Когда же состоится свадьба, пока не сообщается.

Напомним, Кэти Перри показала свой живот и рассекретила вес. О том, что у пары будет ребенок стало известно в марте этого года.

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