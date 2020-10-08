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Кэти Перри вернулась к работе спустя полтора месяца после рождения дочки. Выглядит супер!

Сегодня, 10:42

Артистка снимается в шоу American Idol

Декретный отпуск знаменитой американской певицы Кэти Перри оказался совсем коротким. Их с Орландо Блумом дочь родилась в конце августа – малышке еще нет двух месяцев, но Перри уже приступила к работе.

Кэти – одна из членов жюри в американском талант-шоу American Idol. Съемки нового сезона уже начались, поэтому певица теперь проводит время, не только меняя пеленки, но и в съемочном павильоне. Дочь, по всей видимости, звезда берет на съемки с собой, чтобы вовремя ее кормить.

На официальной странице American Idol в Instagram уже появилось первое фото со съемок шоу. На нем Перри в окружении коллег позирует в ярком черно-белом костюме и шляпке с принтом, напоминающим окрас далматинца.

Кэти Перри на American Idol
Кэти Перри на American Idol
Фото: https://www.instagram.com/americanidol

В комментариях к снимку поклонники Перри отметили, что она в отличной форме несмотря на то, что сейчас певица восстанавливается после рождения ребенка.

"Кэти Перри прекрасна, как всегда", "Кэти отлично выглядит", "Перри – звезда", "Кэти Перри – королева", "Кэти выглядит невероятно цветущей", – пишут пользователи Сети в комментариях под фото.

Скриншот: соцсети

Напомним, Кэти Перри показала фигуру спустя пять дней после родов.

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