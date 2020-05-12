Кэти Перри впервые показала свою дочь в ролике с УЗИ

Малышка уже проявляет характер

Кэти Перри, которая в костюме слона исполнила колыбельную из мультфильма "Дамбо", в скором времени готовится впервые стать мамой. Артистка поделилась с фанами трогательным видео с УЗИ, где можно увидеть ее ребенка.

Перри любит оригинально преподносить новости. О своей беременности она сообщила в новом клипе на песню Never Worn White, где предстала с заметно округлившимся животиком.

Кэти Перри Фото: instagram.com/katyperry

Так, на своей странице в Instagram Кэти Перри разместила короткий ролик, на котором ее еще не родившаяся дочь показывает звезде средний палец.

"Когда ваша неродившаяся дочь показывает вам средний палец из матки, вы знаете, что вас это ждет", – прокомментировала пост певица.

INSTAGRAM

У 35-летней Кэти Перри и 43-летнего актера Орландо Блума уже летом появится ребенок. В СМИ предсказывают, что звездная мама назовет малышку в честь своей покойной бабушки Энн Перл Хадсон, которую она недавно потеряла.

Для Кэти Перри этот ребенок станет первым, а вот у Блума есть девятилетний сын Флинн от брака с Мирандой Керр. Напомним, что пара также отложила свадьбу из-за пандемии коронавируса.

Подробнее о беременности Кэти Перри смотрите в сюжете:

Ранее также стало известно, что Олег Ляшко во второй раз станет отцом.

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