Кэти Перри вышла в свет с огромными крыльями за спиной
Певица посетила Met Gala-2018
Бал Института костюма или Met Gala — масштабное событие в модной жизни Нью-Йорка. Мероприятие проводится с 1948 года, когда и был основан Институт костюма.
Темой этого года стала "Божественные тела: мода и католическое воображение", поэтому многие знаменитости пытались подобрать наряд таким образом, чтобы соответствовать тематике вечера.
На ковровой дорожке мероприятия блистало множество звезд. Кэти Перри решила выбрать образ ангела и появилась на Балу Института костюма в коротком платье, золотистых ботфортах и огромными крыльями за спиной. К слову, наряд певицы – от Versace.
Напомним, знаменитая певица Рианна прибыла в Метрополитен-музей, где проходило мероприятие, в шикарном наряде от Maison Margiela by John Galliano. Наряд певицы состоял из мини-платья и жакета. На голове у Рианны красовался головной убор, похожий на митру Папы Римского.
Также для Met Gala-2018 59-летняя Мадонна предпочла драматичный наряд в готическом стиле от Jean Paul Gaultier. Черное платье артистка дополнила вуалью и золотой короной.
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