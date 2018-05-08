Кэти Перри вышла в свет с огромными крыльями за спиной

Певица посетила Met Gala-2018

Кэти Перри на Met Gala-2018. Фото: AFP

Бал Института костюма или Met Gala — масштабное событие в модной жизни Нью-Йорка. Мероприятие проводится с 1948 года, когда и был основан Институт костюма.

Темой этого года стала "Божественные тела: мода и католическое воображение", поэтому многие знаменитости пытались подобрать наряд таким образом, чтобы соответствовать тематике вечера.

На ковровой дорожке мероприятия блистало множество звезд. Кэти Перри решила выбрать образ ангела и появилась на Балу Института костюма в коротком платье, золотистых ботфортах и огромными крыльями за спиной. К слову, наряд певицы – от Versace.

Кэти Перри на Met Gala-2018 Фото: AFP Кэти Перри на Met Gala-2018 Фото: AFP Кэти Перри на Met Gala-2018 Фото: AFP Кэти Перри на Met Gala-2018 Фото: AFP Кэти Перри на Met Gala-2018 Фото: AFP Кэти Перри на Met Gala-2018 Фото: AFP Кэти Перри на Met Gala-2018 Фото: AFP 1/7

Напомним, знаменитая певица Рианна прибыла в Метрополитен-музей, где проходило мероприятие, в шикарном наряде от Maison Margiela by John Galliano. Наряд певицы состоял из мини-платья и жакета. На голове у Рианны красовался головной убор, похожий на митру Папы Римского.

Также для Met Gala-2018 59-летняя Мадонна предпочла драматичный наряд в готическом стиле от Jean Paul Gaultier. Черное платье артистка дополнила вуалью и золотой короной.

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