Кэтрин Зета-Джонс показала первую встречу с Майклом Дугласом 20 лет назад

Актеры поженились в 2000 году

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас. Фото: Getty

Голливудская актриса Кэтрин Зет-Джонс уже 20 лет замужем за знаменитым 73-летним актером – Майклом Дугласом.

На своей странице в Instagram 48-летняя актриса решила показать архивное фото с мужем.

"Самая первая встреча с моим будущим мужем на Дювильском кинофестивале. Не помню, о чем он говорил", – подписала снимок Кэтрин.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин и Майкл встречались два года до их свадьбы в 2000 году. В том же году появился на свет их первый ребенок — сын Дилан Майкл Дуглас. В 2003 году у пары родилась дочь – Кэрис Зета Дуглас.

Ранее Кэтрин Зета-Джонс дала откровенное интервью. Актриса рассказала, что долгое время она стеснялась и скромно относилась к своим успехам, а также старомодным взглядам и браку с Майклом Дугласом.

Напомним, Кэтрин-Зета Джонс показала редкое семейное фото. Кэтрин и Майкл не так часто появляются на публике. Но недавно звездная чета побывала на выпускном своего сына Дилана.



