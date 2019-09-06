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Кевин Харт попал в ДТП: появились жуткие подробности аварии

Кевин Харт перенес операцию на позвоночнике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:11
Кевин Харт
Кевин Харт
Фото: instagram.com/kevinhart4real

Американский актер Кевин Харт, который попал в аварию в Малибу 1 сентября, получил серьезные травмы. По информации издания TMZ, актер перенес операцию на позвоночнике, но он до сих пор ограничен в движениях. Медики заявили, что он все же поправится, но пока неизвестно, сколько времени займет период реабилитации.

Также сообщается, чтоКевин Харт травмировал позвоночник в трех местах: две в грудной части и еще одна травма на поясничной зоне. Поэтому на момент прибытия медиков актер совсем не мог двигаться. Врачи предупреждают, что травма позвоночника может вызвать частичный паралич.

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Стоит отметить, что артист сидел на пассажирском кресле винтажного спортивного автомобиля Plymouth Barracuda 1970 года, а за рулем был 28-летний водитель Джаред Блэк, который по непонятным причинам не справился с управлением и не вписался в поворот. Из-за этого машину снесло с дороги.

Напомним, звезда фильмов "Форсаж" и "Очень страшное кино" Кевин Харт должен быть ведущим церемонии вручения "Оскара". Но впоследствии актер отказался из-за скандала с гомофобными сообщениями в соцсетях. В результате впервые за 30 лет "Оскар" прошел без ведущего.

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