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Кевин Спейси впервые появился на публике после обвинений в домогательстве

Актер посетил Национальный музей Рима и зачитал поэму "Боксер"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:49
Кевин Спейси впервые появился на публике после обвинений в домогательстве
Кевин Спейси впервые появился на публике после обвинений в домогательстве
Фото: Getty Images

Актер Кевин Спейси, с которого сняли обвинения в сексуальных домогательствах к 18-летнему парню, впервые появился на публике. Он посетил Национальный музей Рима и выступил перед собравшейся аудиторией, передает Variety.

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В музее 60-летний Спейси зачитал поэму "Боксер" стоя при этом у скульптуры "Кулачный боец". Автором произведения является Габриэле Тинти из Италии. Издание отмечает, что поэт вдохновился скандалом вокруг Кевина Спейси, в результате чего написал "Боксера".

Кевин Спейси впервые появился на публике после обвинений в домогательствах
Кевин Спейси впервые появился на публике после обвинений в домогательствах
Фото: Getty Images

Актер декламировал поэму на английском языке.

Кевин Спейси впервые появился на публике после обвинений в домогательствах
Кевин Спейси впервые появился на публике после обвинений в домогательствах
Фото: Getty Images

Напомним, что в 2017 году Кевин Спейси не получит премию международной телевизионной академии "Эмми", которая ранее была присуждена ему за вклад в развитие телеиндустрии. А все из-за того, что звезда сериала "Звездный путь: Дискавери" Энтони Рэпп заявил, что Спейси "пытался соблазнить его", когда они вместе играли в бродвейской пьесе 30 лет назад.

Ранее мы писали, что известное шоу с Азией Ардженто сняли с эфира из-за секс-скандала.

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