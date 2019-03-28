Кейт Бекинсейл прокомментировала роман с 25-летним бойфрендом

Актриса удивлена повышенным вниманием к ее личной жизни

Кейт Бекинсейл Фото: AFP

Знаменитая голливудская актриса, 45-летняя Кейт Бекинсейл в интервью Times рассказала о своей личной жизни, а именно – о романе с 25-летним американским комиком Питом Дэвидсоном.

"Никогда со мной такого еще не происходило, я не встречалась с кем-то,у кого большой "багаж" неприятностей за спиной. Это все довольно шокирует, и к чему-то нужно привыкнуть. Я думаю, что если бы мне этот человек нравился меньше, я бы с ним не встречалась. Если бы это было основным в отношениях, возникла бы проблема. Но это не так", – призналась актриса.

Кейт также объяснила, что она " в шоке" от повышенного интереса к ее личной жизни. Отметим, что в последнее время Бекинсейл не сходит с первых полос в СМИ, а романтичные фото с молодым бойфрендом разлетаются по сети со скоростью света.

Кейт Бекинсейл Фото: Instagram

Кроме этого, комик, который начал встречаться с Бекинсейл всего через несколько месяцев после своей неудачной помолвки с поп-певицей Арианой Гранде не та давно также прокомментировал отношения с Кейт: "Люди просто одержимы нашей разницей в возрасте. Но это на самом деле не беспокоит нас."

Напомним, папарацци застали Кейт и Пита целующимися с баскетбольном матче.

О романе парочки заговорили еще в начале года. Сначала их заметили флиртующими на вечеринке после "Золотого глобуса". Издание Page Six сообщало, афтепати "Золотого глобуса" Кейт и Пит покинули вместе. В начале февраля Кейт и Пита снова заметили вместе. Папарацци подловили влюбленных выходящими с шоу Saturday Night Live, съемки которого проходят в студии в Лос-Анджелесе.

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