Кейт Бекинсейл закрутила роман с парнем, младше нее на 15 лет

Актрису застали за поцелуями с комиком Джеком Уайтхоллом

Кейт Бекинсейл. Фото: instagram.com/katebeckinsale

Звезда фильма "Другой мир" Кейт Бекинсейл, которая летом разорвала отношения с 22-летним парнем, не долго была одна. На днях актрису застали с очередным кавалером.

На этот раз избранником 45-летней Кейт стал 30-летний британский комик Джек Уайтхолл. Парочку видели во время свидания в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса. Влюбленные уединились за дальним столиком, обнимались и целовались, пишет DailyMail.

Джек Уайтхолл Фото: instagram.com/jackwhitehall

После этого Кейт и Джек отправились в один из отелей. К слову, позже на странице Instagram Бекинсейл выложила снимок, сделанный в отельном номере. Фото сразу вызвало оживленное обсуждение у поклонников звезды. Они отметили, что такое впечатление, словно ее новый парень прячется за занавеской.

Фанов Кейт Бекинсейл смутили занавески на заднем фоне Фото: instagram.com/katebeckinsale

Как бы над актрисой не подшучивали ее фолловеры, она все равно пока не спешит афишировать новый роман, предпочитая беречь свое счастье в тайне.

Напомним, что в ноябре 2015 года Кейт Бекинсейл развелась с режиссером картины "Другой мир" Леном Уайзманом. У актрисы есть дочь Лили Мо Шин от отношений с валлийским актером Майклом Шином. Кстати, девочка сыграла роль юной Селин в фильме "Другой мир: Эволюция", а также снялась со знаменитой мамой в фильмах "Клик: С пультом по жизни" и "Все путем".