Кейт Бекинсейл закрутила роман с парнем, младше нее на 15 лет
Актрису застали за поцелуями с комиком Джеком Уайтхоллом
Звезда фильма "Другой мир" Кейт Бекинсейл, которая летом разорвала отношения с 22-летним парнем, не долго была одна. На днях актрису застали с очередным кавалером.
На этот раз избранником 45-летней Кейт стал 30-летний британский комик Джек Уайтхолл. Парочку видели во время свидания в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса. Влюбленные уединились за дальним столиком, обнимались и целовались, пишет DailyMail.
После этого Кейт и Джек отправились в один из отелей. К слову, позже на странице Instagram Бекинсейл выложила снимок, сделанный в отельном номере. Фото сразу вызвало оживленное обсуждение у поклонников звезды. Они отметили, что такое впечатление, словно ее новый парень прячется за занавеской.
Как бы над актрисой не подшучивали ее фолловеры, она все равно пока не спешит афишировать новый роман, предпочитая беречь свое счастье в тайне.
Напомним, что в ноябре 2015 года Кейт Бекинсейл развелась с режиссером картины "Другой мир" Леном Уайзманом. У актрисы есть дочь Лили Мо Шин от отношений с валлийским актером Майклом Шином. Кстати, девочка сыграла роль юной Селин в фильме "Другой мир: Эволюция", а также снялась со знаменитой мамой в фильмах "Клик: С пультом по жизни" и "Все путем".