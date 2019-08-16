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Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

Актриса решила немного отдохнуть от кино и "почитать Пруста"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Фото: Getty Images

Известная актриса Кейт Бланшетт, которая должна сыграть в новом проекте Гильермо Дель Торо "Аллея кошмаров", объявила о завершении своей актерской карьеры. Об этом сообщает Vulture.

Смотрите видео о том, как в Голливуде пишутся сценарии:

В интервью изданию актриса рассказала, что "пришло время остановиться". Также Кейт Бланшетт сказала, что зрители со всего мира поймут ее решение, когда увидят последний фильм с участием актрисы.

Также СМИ напомнили прошлогодние слова звезды о своем желании уйти из актерства. Тогда Бланшетт сказала, что почему бы "просто не покормить кур и не почитать Пруста" вместо того, чтобы выходить на сцену в нижнем белье.

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Отметим, что Кейт Бланшетт стала лауреатом двух "Оскаров", трех премий BAFTA, трех премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Напомним, ранее стало известно, что Кейт Бланшетт сыграет убежденную антифеминистку Филлис Шлэфли в новом мини-сериале "Миссис Америка". Для австралийки это станет дебютом в телевизионном проекте. Более того, она станет исполнительным продюсером проекта.

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