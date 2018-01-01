Кейт Бланшетт появилась на открытии Каннского фестиваля в платье с "Золотого глобуса-2014"

Актриса в Каннах повторила свой образ четырехлетней давности

Кейт Бланшетт. Фото: AFP

8 мая стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. В этот день на ступенях у Дворца фестивалей и конгрессов традиционно состоялась торжественная церемония открытия.

Фильмом, давшим старт конкурсу, в этом году стала драма "Все знают". Главные роли в картине исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Для выхода на красную дорожку Пенелопа Крус выбрала черное платье на тонких бретелях от Chanel.

Жюри основного конкурса возглавляет в этом году Кейт Бланшетт. Оценивать новые работы будут – Кристен Стюарт, Леа Сейду, Дени Вильнев, Андрей Звягинцев, Чанг Чен, Ава Дюверней, Робер Гедигян и Хадья Нин.

Кейт Бланшетт удивила выбором наряда. Актриса в Каннах повторила свой образ четырехлетней давности.

Кейт выбрала элегантное платье с кружевом от Armani Prive, в котором в 2014 году позировала на премии "Золотой глобус".

Свой наряд Бланшетт дополнила массивными серьгами.

Кейт Бланшетт в Каннах Фото: AFP

Жюри основного конкурса Фото: AFP

Кейт Бланшетт в 2014 году Фото: AFP

Напомним, Джулианна Мур стала одной из самых яркий гостей церемонии открытия. Актриса появилась на красной дорожке в элегантном алом платье от Givenchy с перьями.

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