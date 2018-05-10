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Кейт Бланшетт рассказала, почему вышла на красную дорожку Канн в старом платье

Стилист актрисы Элизабет Стюарт разделяет ее точку зрения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Кейт Бланшетт. Фото: AFP
Кейт Бланшетт. Фото: AFP

8 мая стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. Фильмом, давшим старт конкурсу, в этом году стала драма "Все знают". Главные роли в картине исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Для выхода на красную дорожку Пенелопа Крус выбрала черное платье на тонких бретелях от Chanel.

Жюри основного конкурса возглавляет в этом году Кейт Бланшетт.  На торжественном открытии актриса удивила выбором наряда. Кейт Бланшетт в Каннах повторила свой образ четырехлетней давности.

Бланшетт рассказала, почему вышла на красную дорожку Канн в старом платье. "От дизайнерской одежды до дешевых футболок, свалки переполнены одеждой, которую бессмысленно выкидывают. Особенно сегодня, в нашем текущем климате, порой кажется просто возмутительным, что одежду не ценят так, как раньше", – поделилась Кейт в комментарии InStyle.

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Кейт Бланшетт в Каннах
Фото: AFP

Стилист актрисы, Элизабет Стюарт, разделяет ее точку зрения: "Мне кажется, что вот это мнение по поводу того, что одно и то же платье на красную дорожку нельзя надевать дважды – это какой-то бессмысленный каприз".

Напомним, Ирина Шейк выбрала для Каннского фестиваля черное платье с глубоким декольте и асимметричной юбкой от TWINSET. 

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Источник: "Сегодня"

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