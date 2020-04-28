"Кейт бы не терпела": Меган Маркл пожаловалась на королевскую семью

Экс-актриса считает, что к ней относились несправедливо

Меган Маркл, которая планирует вместе с принцем Гарри уже в августе этого года выпустить книгу о своей жизни, пожаловалась друзьям на предвзятое отношение со стороны членов королевской семьи. С тех пор, как принц Гарри представил публике свою избранницу, Меган Маркл начали сравнивать с женой принца Уильяма – Кейт Миддлтон.

Сначала британцы с восторгом отнеслись к американке, которая олицетворяет мечту миллионов девушек выйти замуж за принца. Постепенно отношение к ней ухудшилось. Местные таблоиды критиковали герцогиню за то, за что упрекнуть Кейт Миддлтон никто даже и не собирался.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

Как сообщает Daily Mail, во время разговора с друзьями Меган пожаловалась на несправедливость и на то, что Кейт всегда поддерживала королева. Также жена принца призналась, что в королевской семье никто не удивился тому, что она решила подать судебный иск на таблоиды.

В сюжете смотрите полную историю Меган Маркл и принца Гарри:

"Если бы Кейт постоянно критиковали, никто бы с этим не смирился. Политика взаимоотношений с прессой была бы пересмотрена, а издания, нападавшие на нее, закрылись бы", – рассказал инсайдер изданию.

К слову, в одном из своих публичных обращений принц Гарри называл плохое отношение СМИ к Меган одной из причин их отказа от обязанностей и переезда в США.

Недавно принц Гарри рассказал, чем занимается с Меган Маркл на карантине в США. Также Меган Маркл и принц Гарри признались, почему назвали первенца Арчи.

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