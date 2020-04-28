Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Кейт бы не терпела": Меган Маркл пожаловалась на королевскую семью

Экс-актриса считает, что к ней относились несправедливо

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:05

Меган Маркл, которая планирует вместе с принцем Гарри уже в августе этого года выпустить книгу о своей жизни, пожаловалась друзьям на предвзятое отношение со стороны членов королевской семьи. С тех пор, как принц Гарри представил публике свою избранницу, Меган Маркл начали сравнивать с женой принца Уильяма – Кейт Миддлтон.

Сначала британцы с восторгом отнеслись к американке, которая олицетворяет мечту миллионов девушек выйти замуж за принца. Постепенно отношение к ней ухудшилось. Местные таблоиды критиковали герцогиню за то, за что упрекнуть Кейт Миддлтон никто даже и не собирался.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Как сообщает Daily Mail, во время разговора с друзьями Меган пожаловалась на несправедливость и на то, что Кейт всегда поддерживала королева. Также жена принца призналась, что в королевской семье никто не удивился тому, что она решила подать судебный иск на таблоиды.

В сюжете смотрите полную историю Меган Маркл и принца Гарри:

"Если бы Кейт постоянно критиковали, никто бы с этим не смирился. Политика взаимоотношений с прессой была бы пересмотрена, а издания, нападавшие на нее, закрылись бы", – рассказал инсайдер изданию.

К слову, в одном из своих публичных обращений принц Гарри называл плохое отношение СМИ к Меган одной из причин их отказа от обязанностей и переезда в США.

Недавно принц Гарри рассказал, чем занимается с Меган Маркл на карантине в США. Также Меган Маркл и принц Гарри признались, почему назвали первенца Арчи.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Нам нужно поговорить": в Сеть попала переписка принца Гарри и отца Меган Маркл Меган Маркл даст первое телевизионное интервью после выхода из королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри на карантине доставляют еду жителям Лос-Анджелеса: видео
принц Гарри Кейт Миддлтон королевская семья Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Классический кулич пасхальный, рецепт с фото
Классический кулич пасхальный, рецепт с фото
Врач рассказала о совершенно новых симптомах коронавируса
Врач рассказала о совершенно новых симптомах коронавируса

Популярные статьи

Сегодня, 12:22Fun

Радоница-2020: что ни в коем случае нельзя делать 28 апреля

Сегодня, 12:17Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Сегодня, 10:20Fun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

Сегодня, 08:49Fun

Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видео

Вчера, 15:33Travel

Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов

Вчера, 14:03Шоу-бизнес

"Я схожу с ума": Тина Кароль эмоционально прокомментировала пятую победу в Голосі країни

Вчера, 13:07Travel

Без этого не будут пускать в самолет: что ждет авиапассажиров после карантина

Вчера, 10:06Шоу-бизнес

Стала жертвой группового изнасилования: российская телеведущая жестко ответила Тодоренко

Вчера, 09:04Food

Как правильно варить яйца: разные способы

26 апреляСмотрите на OLL.TV

34 года трагедии на ЧАЭС: интересные факты о нашумевшем сериале "Чернобыль"

26 апреляFood

Как приготовить кордон блю по классическому рецепту

26 апреляWellness

Когда начнется вторая волна коронавируса в Украине: ответ эпидемиолога

26 апреляFun

34-я годовщина страшной аварии на Чернобыльской АЭС: как это было

26 апреляFun

26 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 апреляШоу-бизнес

"Я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия": почему в Сети разгорелся скандал с Региной Тодоренко

25 апреляАфиша

В США умер актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко

Новости партнеров

Высыпаем стакан сыра в муку и мгновенное блюдо уже на столе
Высыпаем стакан сыра в муку и мгновенное блюдо уже на столе
Берем баклажаны и ставим на стол королевский салат
Берем баклажаны и ставим на стол королевский салат
Заворотнюк опубликовала новые фото в своем Instagram
Заворотнюк опубликовала новые фото в своем Instagram
Женщина, которая испытала вакцину от Covid, дала комментарий
Женщина, которая испытала вакцину от Covid, дала комментарий
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
10 самых вкусных десертов со всего мира
10 самых вкусных десертов со всего мира
Взяли 1 свеклу и добавили сыр: минутный салат съедают за секунды
Взяли 1 свеклу и добавили сыр: минутный салат съедают за секунды
Модель с идеальной внешностью снялась без белья (фото)
Модель с идеальной внешностью снялась без белья (фото)