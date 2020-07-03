Кейт Миддлтон и принц Уильям могут отправить принца Джорджа в школу-интернат

С восьми лет королевский наследник, согласно традиции Букингемского дворца, должен отправиться в школу-интернат

Кейт Миддлтон и принц Уильям размышляют над тем, чтобы отправить принца Джорджа, которому 22 июля исполнится 7 лет, в школу-интернат. Это решение родители мальчика примут несмотря на пандемию коронавируса. Ведь согласно традициям королевской семьи, в 8 лет наследник должен учиться в специализированной школе.

Недавно мы писали, что детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма отправили на карантин с подозрением на коронавирус.

Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут детей в школу Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Вероятно, принц Джордж, как и его дядя, принц Гарри, а также его отец, принц Уильям, будет учиться в школе-интернате Ludgrove в Беркшире. Однако, по словам королевского эксперта Ингрид Сьюард, это решение герцоги Кембриджские будут взвешивать "очень тщательно". Кроме того, решающим моментом при этом будет желание самого Джорджа.

"Думаю, они выждут время, чтобы понаблюдать за тем, как их дети развиваются как личности, и примут во внимание их желание или нежелание жить вдали от дома. Испытав ужасную травму в собственном детстве, Уильям уделяет большое внимание психическому здоровью своих детей", – поделилась своим мнением Сьюард.

Отметим, что принц Джордж и принцесса Шарлотта, которые провели последние три месяца на домашнем обучении, являются учениками лондонской школы Thomas's Battersea. В ней дети могут учиться до 13 лет, однако члены королевской семьи по традиции отправляют детей в подготовительную школу с восьми лет.

Ранее мы писали, что в Сети появилось архивное детское фото Кейт Миддлтон с отцом.

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