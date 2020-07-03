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Кейт Миддлтон и принц Уильям могут отправить принца Джорджа в школу-интернат

Сегодня, 10:02

С восьми лет королевский наследник, согласно традиции Букингемского дворца, должен отправиться в школу-интернат

Кейт Миддлтон и принц Уильям размышляют над тем, чтобы отправить принца Джорджа, которому 22 июля исполнится 7 лет, в школу-интернат. Это решение родители мальчика примут несмотря на пандемию коронавируса. Ведь согласно традициям королевской семьи, в 8 лет наследник должен учиться в специализированной школе.

Недавно мы писали, что детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма отправили на карантин с подозрением на коронавирус.

Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут детей в школу
Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут детей в школу
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Вероятно, принц Джордж, как и его дядя, принц Гарри, а также его отец, принц Уильям, будет учиться в школе-интернате Ludgrove в Беркшире. Однако, по словам королевского эксперта Ингрид Сьюард, это решение герцоги Кембриджские будут взвешивать "очень тщательно". Кроме того, решающим моментом при этом будет желание самого Джорджа.

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"Думаю, они выждут время, чтобы понаблюдать за тем, как их дети развиваются как личности, и примут во внимание их желание или нежелание жить вдали от дома. Испытав ужасную травму в собственном детстве, Уильям уделяет большое внимание психическому здоровью своих детей", – поделилась своим мнением Сьюард.

Отметим, что принц Джордж и принцесса Шарлотта, которые провели последние три месяца на домашнем обучении, являются учениками лондонской школы Thomas's Battersea. В ней дети могут учиться до 13 лет, однако члены королевской семьи по традиции отправляют детей в подготовительную школу с восьми лет.

Ранее мы писали, что в Сети появилось архивное детское фото Кейт Миддлтон с отцом.

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