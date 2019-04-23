Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились свежими снимками принца Луи
Герцоги Кембриджские отмечают первый день рождения третьего ребенка
23 апреля 2018 герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Так, сегодня принц Луи отмечает свой первый день рождения. В честь такого события на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram появились фото маленького именинника.
Примечательно, что кадры были сделаны не профессиональными фотографами, а матерью наследника престола – Кейт Миддлтон. Отмечается, что снимки были сделаны в апреле герцогиней в их доме в Норфолке.
"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Луи в преддверии его первого дня рождения завтра. Фотографии были сделаны ранее в этом месяце герцогиней в их доме в Норфолке", – говорится в сообщении.
Отметим, кроме младшего ребенка, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают двоих детей: 5-летнего принца Джорджа и 3-летнюю принцессу Шарлотту.
К слову, совсем скоро в королевской семье Британии произойдет еще одно пополнение. Жена принца Гарри Меган Маркл беременна первенцем и должна родить со дня на день. Недавно супруги разозлили публику своим заявлением относительно предстоящих родов.
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