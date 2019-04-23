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Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились свежими снимками принца Луи

Герцоги Кембриджские отмечают первый день рождения третьего ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:31
Принц Уильям и Кейт Миддлтон после рождения третьего ребенка
Принц Уильям и Кейт Миддлтон после рождения третьего ребенка
Фото: Getty Images

23 апреля 2018 герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Так, сегодня принц Луи отмечает свой первый день рождения. В честь такого события на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram появились фото маленького именинника.

Примечательно, что кадры были сделаны не профессиональными фотографами, а матерью наследника престола – Кейт Миддлтон. Отмечается, что снимки были сделаны в апреле герцогиней в их доме в Норфолке.

Принц Луи
Принц Луи
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Луи в преддверии его первого дня рождения завтра. Фотографии были сделаны ранее в этом месяце герцогиней в их доме в Норфолке", – говорится в сообщении.

Принц Луи отмечает первый день рождения
Принц Луи отмечает первый день рождения
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Отметим, кроме младшего ребенка, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают двоих детей: 5-летнего принца Джорджа и 3-летнюю принцессу Шарлотту.

К слову, совсем скоро в королевской семье Британии произойдет еще одно пополнение. Жена принца Гарри Меган Маркл беременна первенцем и должна родить со дня на день. Недавно супруги разозлили публику своим заявлением относительно предстоящих родов.

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