Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют восьмую годовщину свадьбы

Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011 году

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Сегодня, 29 апреля, супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают восьмую годовщину свадьбы. В этот день британцы официально отдыхают от работы, а Кенсингтонский дворец поздравляет герцога и герцогиню с их личным праздником.

Вот такое сообщение появилось на странице Кейт и Уильяма в Twitter: "8 лет назад. Спасибо за прекрасные сообщения на годовщину свадьбы герцога и герцогини Кембриджской".

Напомним, что пара сыграла свадьбу в апреле 2011 года. До этого Кэтрин около 10-ти лет ждала, пока королевский наследник предложит ей руку и сердце. Предлагаем вспомнить подробности любовной истории Кейт и Уильяма далее в материале.

Знакомство

С принцем Миддлтон познакомилась в 2001 году в шотландском университете Сент-Эндрюс. Студенты некоторое время дружили, но спустя два года между ними вспыхнула искра. За время своих отношений Кейт и Уильям расставались, но позже поняли, что не могут друг без друга.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Свадьба

Герцог и герцогиня Кембриджские венчались в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. За свадебной церемонией наблюдал весь мир, а количество приглашенных гостей перевалило за две тысячи человек. Примечательно, что супруги не стали обмениваться обручальными кольцами, так как Уильям не носит украшения. При этом жених подарил Кейт кольцо с сапфиром и бриллиантами, ранее принадлежавшее матери Уильяма – принцессе Диане.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма Фото: Instagram/royal.addicted

Дети

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих наследников — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Младшему сыну герцогов недавно исполнился год.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцем Луи Фото: Getty Images

Напомним, что ранее принц Гарри, чья жена Меган Маркл собирается родить первенца, и Кейт Миддлтон удивили совместным выходом в свет.

Подробнее о том, почему Кейт Миддлтон чуть не бросила принца Уильяма, смотрите в нашем ролике:

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