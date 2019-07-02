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Кейт Миддлтон и принц Уильям разозлили британцев

Британцы считают, что герцоги Кембриджские потратили слишком много денег налогоплательщиков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:22

Неожиданно для всех британцы обвинили Кейт Миддлтон и принца Уильяма в расточительстве. Причиной стала впечатляющая сумма, которую герцоги Кембриджские потратили на ремонт дороги до Кенсингтонского дворца.

Так, на днях Букингемский дворец обнародовал документ, демонстрирующий расходы королевской семьи Великобритании. Стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям потратили на ремонт дороги до Кенсингтонского дворца более миллиона долларов. Отметим, что эти расходы финансировались обычными налогоплательщиками, которые обвинили королевскую чету в расточительстве и ждут объяснений.

Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям
Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям
Фото: Getty Images

Отметим, за последнее время это уже вторая неприятная ситуация, в которую попадают Кейт Миддлтон и принц Уильям. Так, недавно кортеж герцогов Кембриджских сбил 83-летнюю британскую пенсионерку. При этом Кейт и Уильям даже не сразу поняли, что произошло, а узнали об инциденте лишь в Виндзорском замке.

К слову, на днях в расточительстве в очередной раз обвинили Меган Маркл и принца Гарри, которые потратили на ремонт в своем доме около трех миллионов долларов. А совсем скоро должны состояться крестины их сына Арчи, которые тоже будут финансироваться налогоплательщиками, однако герцоги Сассекские решили провести мероприятие в частном порядке, чем вызвали шквал критики.

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