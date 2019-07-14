Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе посетили заключительный день Уимблдона

Королевская чета нечасто в последние время посещает светские мероприятия

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на заключительный день Уимблдонского турнира, который прошел 14 июля. Отметим, что в последнее время королевская чета нечасто посещает вместе светские мероприятия.

Так, Уильям и Кейт посетили мужской финал одиночных игр между Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на Уимблдоне Фото: Getty Images

Королевская чета появилась на публике в классических нарядах. Кейт надела платье Emilia Wickstead небесно-голубого цвета, дополнив его светло-бежевыми босоножками с застежкой на щиколотке, что придавало образу невероятной женственности.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Уильям в тон наряду жены надел светло-голубую рубашку под серый классический пиджак. К слову, супруги выглядели очень счастливыми.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, ранее герцогиня Кембриджская посетила теннисный турнир Уимблдон в платье D&G за 2150 фунтов стерлингов (70 тысяч гривен)

Ежегодно немало знаменитостей приезжают в Лондон, чтобы увидеть легендарные теннисные поединки кубка Уимблдона. Не обходят вниманием это событие и представители королевских семей, которые охотно занимают лучшие места в зрительском секторе. Меган Маркл и принца Гарри не было на завершающем турнери Уимблдона, однако герцоги Сассекские, согласно официальной информации, посетят другое светское событие – презентацию фильма "Король Лев" в Лондоне.

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