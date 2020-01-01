Кейт Миддлтон и принц Уильям вспомнили самые яркие моменты года в волшебном видео

Герцоги подвели итоги 2019-го

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям, опубликовавшие рождественскую открытку своей семьи, не обошли стороной еще одну новогоднюю традицию, и подвели итоги года. Герцоги Кембриджские показали свои самые яркие и запоминающиеся моменты 2019-го в трогательном видео.

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На странице, где публикуются фото и видео Кейт Миддлтон и принца Уильями в Instagram, появился двухминутный ролик-ревью 2019-го года. Прошлый год для членов королевской семьи выдался весьма насыщенным: официальные приемы, поездки, благотворительность, семейные праздники и другие проекты.

"Обзор 2019 года. Всем фантастическим организациям и вдохновляющим людям, с которыми мы познакомились и работали в 2019 году: спасибо за прекрасный год и до встречи в 2020 году", – говорится в посте.

INSTAGRAM

Напомним, что в минувшем году Кейт Миддлтон и принц Уильям стали самыми влиятельными людьми Великобритании по версии издания Tatler.

Что касается Меган Маркл и принца Уильяма, то они встретили Новый год 2020 в Канаде.

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