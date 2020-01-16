Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли в свет впервые после раскола в семье

Герцоги Кембриджские посетили Брэдфорд

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Вскоре после скандала в королевской семье Кейт Миддлтон, которая недавно отметила 38-летие, и принц Уильям появились на публике, продолжая решать рабочие вопросы. Так, герцоги Кембриджские отправились в Брэдфорд и посетили несколько благотворительных встреч.

Узнайте также, почему принц Уильям планирует обновить обеты с Кейт Миддлтон:

В частности, Кейт и Уильям встретились с молодежью и ознакомились с проектом, ориентированным на укрепление отношений между внуками и их бабушками и дедушками. К слову, эта тенденция в Великобритании становится все более популярна. Даже королева Елизавета ІІ решила поддержать решение своего внука принца Гарри сложить королевские обязанности, акцентировав внимание в своем официальном заявлении на том, что она, прежде всего, бабушка, а не монарх.

Как всегда, герцоги Кембриджские появились на публике в элегантных образах. Принц Уильям выбрал классические черные пальто и брюки, замшевые коричневые ботинки, бордовый пуловер с рубашкой и стильный галстук. Его супруга Кейт Миддлтон появилась в пальто цвета хаки от любимого бренда Alexander McQueen, черных замшевых туфлях Gianvito Rossi и с сумочкой Aspinal of London.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли в свет Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Брэдфорде Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон приветствуют в Брэдфорде Фото: Getty Images

Ранее мы также писали, что Меган Маркл и принц Гарри проигнорировали Кейт Миддлтон.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.