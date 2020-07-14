Кейт Миддлтон очаровала публику новым образом в стильном платье

Герцогиня Кембриджская посетила общественное мероприятие

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон появилась на публике в стильном образе. Впрочем, для нее это не редкость. Герцогиня Кембриджская посетила мероприятие в рамках образовательной инициативы корпорации ВВС Tiny Happy People.

Фото с публичного ивента появились в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram. Для выхода в свет Кейт выбрала черно-белое платье ниже колена с принтом polka dot. Волосы Миддлтон распустила и уложила волной. Образ Кейт дополнила бежевыми босоножками на танкетке и со шнуровкой.

Кейт Миддлтон Фото: instagram.com/kensingtonroyal Кейт Миддлтон Фото: instagram.com/kensingtonroyal Кейт Миддлтон Фото: instagram.com/kensingtonroyal Кейт Миддлтон Фото: instagram.com/kensingtonroyal Кейт Миддлтон Фото: instagram.com/kensingtonroyal 1/5

"Tiny Happy People – это образовательная инициатива BBC, предоставляющая ряд бесплатных цифровых ресурсов, специально предназначенных для поддержки родителей и опекунов в развитии детей от первых дней жизни до четырехлетнего возраста", – говорится в описании к фото.

В комментариях к снимкам поклонники Кейт написали сотни комплиментов в ее адрес: "Вы для нас большой пример", "Отлично выглядите", "Настоящая королева", "Она просто нереально красива", "Потрясающая", "Вы очаровательная, Кейт".

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Напомним, Кейт Миддлтон вышла в свет в идеальном платье с воротником.

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