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Кейт Миддлтон поделилась трогательными воспоминаниями о детстве – видео

Герцогиня Кембриджская дала откровенное интервью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:37
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон, которая вместе с принцем Уильямом уходит в отпуск, откровенно рассказала о себе в новом интервью. Герцогиня Кембриджская вспомнила, каким было ее детство, а также призналась, что большую часть времени ее воспитывала бабушка.

Чем Кейт Миддлтон шокировала королеву, смотрите в сюжете:

Впервые за долгое время Кейт Миддлтон дала интервью. Она приняла участие в специальном подкасте "Счастливая мама, счастливый ребенок" (Happy Mum, Happy Baby). Отрывок из интервью был опубликован сегодня на официальной странице герцогов Кембриджских в Instagram.

INSTAGRAM

В разговоре Кейт упомянула, что больше всего времени ее воспитанию уделяла бабушка. Вместе с сестрой Пиппой и братом Джеймсом будущая герцогиня часто помогала бабушке с садоводством и кулинарией. Именно поэтому на первом месте для Миддлтон всегда будут отношения с детьми.

"У меня была удивительная бабушка, которая посвящала нам много времени... И я пытаюсь объединить большой опыт, который она нам подарила в то время, в знания, которые я сейчас даю своим детям", – говорит Кейт Миддлтон.

Напомним, что Кэтрин и Уильям воспитывают троих детей: 6-летнего принца Джорджа, 4-летнюю принцессу Шарлоттуи годовалого принца Луи.

Мы также рассказывали, почему Кейт Миддлтон не собирается рожать четвертого ребенка.

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