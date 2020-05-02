Кейт Миддлтон показала фото подросшей принцессы Шарлотты

Смотрите, как выглядит внучка королевы Елизаветы II

Сегодня, 2 мая, принцесса Шарлотта празднует свое пятилетие. По этому случаю Кейт Миддлтон опубликовала новые фото своей подросшей дочери на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram. Примечательно, что авторами снимков стала сама герцогиня Кембриджская.

Ранее Кейт Миддлтон рассказала, чем увлекаются их с принцем Уильямом дети. Она отметила, что у них королевские привилегии, но ребята не капризны.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Так, по случаю дня рождения внучки королевы Елизаветы II, в Instagram Кенсингтонского дворца было опубликовано несколько новых снимков юной принцессы. В подписи сообщается, что герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться четырьмя новыми фотографиями принцессы Шарлотты в честь ее пятого дня рождения.

INSTAGRAM

В посте отмечается, что фотографии были сделаны герцогиней Кэтрин, когда семейство помогало собрать вещи и доставить пакеты с едой для одиноких пенсионеров в их районе. В руках у Шарлотты паста, которую она с мамой сделала сама.

Известно, что Кэтрин и Уильям решили устроить для своей дочери громкий праздник, несмотря на карантин – по видеосвязи к ним присоединится 94-летняя прабабушка Шарлотты – королева Елизавета II, а также ее супруг принц Филипп.

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Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились редким фото из архива.

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