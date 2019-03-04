Секрет раскрыт: Кейт Миддлтон призналась, как называет свою дочь

Герцогиня Кембриджская очень мило называет принцессу Шарлотту

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Родственники часто придумывают друг другу забавные прозвища, которые часто происходят от полных имен, и королевская семья Великобритании – не исключение. Так, на самом деле принца Гарри зовут Генри, а Кейт Миддлтон, которая недавно удивила примирением с Меган Маркл, – Кэтрин.

А на днях стало известно, как герцогиня Кембриджская называет свою 3-летнюю дочь Шарлотту. Кейт Миддлтон ласково называет малышку Лотти. Об этом сообщает People.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Информация о том, как герцогиня называет свою дочь, появилась благодаря Лоре-Энн, популярному блогеру. Девушка привела своего 2-летнего сына Джорджа на стадион в Виндзор-Парке в надежде увидеть Кейт и принца Уильяма, которые пребывали с визитом в Северной Ирландии.

По словам Лоры-Энн, Кейт Миддлтон спросила, сколько лет ее сыну. Узнав, что мальчику 4 года, герцогиня утвердила: "Он того же возраста, что и Лотти".

Напомним, эксперты рассказали, как ребенок Меган Маркл и принца Гарри пополнит королевскую казну.

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