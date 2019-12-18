Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кейт Миддлтон публично оттолкнула руку принца Уильяма: видео

Герцогиня удивила поклонников странной реакцией на прикасание супруга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которую подозревают в беременности, удивила зрителей странной реакцией на прикасание ее супруга, принца Уильяма. Так, на днях на телеканале BBC вышел выпуск шоу A Berry Royal Christmas, в котором супруги приняли участие. Вместе с Мэри Берри они приготовили праздничный обед для волонтеров и сотрудников благотворительных организаций, которые будут работать в Рождество.

Читайте также:
Принц Уильям рассказал, какое телешоу обожает смотреть Кейт Миддлтон

Но кое-что удивило поклонников королевской семьи, а именно – поведение герцогини. Во время беседы с ведущей Мэри Берри принц Уильям прикоснулся рукой к плечу Кейт. Но герцогиня Кембриджская резко повернулась и сбросила руку супруга, после чего продолжила беседовать, как ни в чем не бывало.

Примечательно, что в тот момент широкая улыбка не покинула лица герцогини Кэтрин. Принц Уильям тоже постарался не подать вида, что смущен, сконцентрировавшись на собеседниках.

Мы также писали о том, сколько зарабатывает домработница Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Также узнайте о периоде, когда Кейт Миддлтон тайно работала в лондонском роддоме.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Супруг Кейт Миддлтон рассказал, что принц Джордж попросил у Санта-Клауса на Рождество Прием в Букингемском дворце: роскошные наряды членов королевской семьи "Везде со мной": Кейт Миддлтон поделилась трогательными моментами материнства
Кейт Миддлтон принц Уильям
Реклама

Новости партнеров

Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Молодого актера-красавчика нашли мертвым:
Молодого актера-красавчика нашли мертвым: "уже третья жертва"
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 18:29Стиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

Сегодня, 12:25Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Сегодня, 11:34Fun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 14:11Fun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 11:25Fun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Вчера, 09:05Техно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

Вчера, 09:03Fun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

16 декабряFood

Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой

16 декабряEvents

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

16 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья

16 декабряПсихология

Остановитесь: ТОП-7 ошибок, которые совершают 99% женщин

16 декабряШоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

16 декабряШоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

16 декабряТехно

Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса

16 декабряFun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

15 декабряEvents

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

Новости партнеров

Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Молодого актера-красавчика нашли мертвым:
Молодого актера-красавчика нашли мертвым: "уже третья жертва"
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Полякова сделала фантастическое предложение для собственной няни
Полякова сделала фантастическое предложение для собственной няни
Тест: Если вы ответите на вопросы, вы – очень умный человек!
Тест: Если вы ответите на вопросы, вы – очень умный человек!
Директор Ротару — о травле певицы в прессе
Директор Ротару — о травле певицы в прессе
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали