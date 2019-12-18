Кейт Миддлтон публично оттолкнула руку принца Уильяма: видео

Герцогиня удивила поклонников странной реакцией на прикасание супруга

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которую подозревают в беременности, удивила зрителей странной реакцией на прикасание ее супруга, принца Уильяма. Так, на днях на телеканале BBC вышел выпуск шоу A Berry Royal Christmas, в котором супруги приняли участие. Вместе с Мэри Берри они приготовили праздничный обед для волонтеров и сотрудников благотворительных организаций, которые будут работать в Рождество.

Но кое-что удивило поклонников королевской семьи, а именно – поведение герцогини. Во время беседы с ведущей Мэри Берри принц Уильям прикоснулся рукой к плечу Кейт. Но герцогиня Кембриджская резко повернулась и сбросила руку супруга, после чего продолжила беседовать, как ни в чем не бывало.

Примечательно, что в тот момент широкая улыбка не покинула лица герцогини Кэтрин. Принц Уильям тоже постарался не подать вида, что смущен, сконцентрировавшись на собеседниках.

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