Кейт Миддлтон шокирована предательством друга-журналиста – СМИ

Герцогиня затаила обиду на главного редактора британского таблоида

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон готовит судебный иск на британскую прессу. Напомним, что на прошлой неделе журнал Tatler опубликовал статью о герцогине и про ее отношения с Меган Маркл, в которой якобы она возмущается касательно выхода экс-актрисы и принца Гарри из королевской семьи.

Как сообщает источник Express.co.uk, супруга принца Уильяма затаила обиду на главного редактора Tatler Ричарда Деннена за то, что он позволил опубликовать этот материал. Герцогиня была шокирована предательством Деннена, которого считала близким другом их семьи, — с ним Кейт и принц Уильям дважды ездили вместе на отдых.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл поссорились из-за колготок. Детали скандала в сюжете:

Сам же Ричард Деннен ранее утверждал, что перед публикацией этот материал лично обсуждался с герцогиней и ее мужем: "Они отрицают, что знали об этом, что однозначно не соответствует действительности".

Напомним, Меган Маркл убеждена, что в королевской семье возник заговор против нее. Именно это стало причиной их выхода из семьи.

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