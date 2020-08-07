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Кейт Миддлтон снова надела маску и свое любимое платье во время официального визита в Южный Уэльс

Сегодня, 09:00

Герцогиня и ее супруг принц Уильям надели маски перед тем, как общаться с пожилыми жителями

Герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, которая ранее впервые вышла в свет в маске, и ее супруг принц Уильям нанесли официальный визит в Южном Уэльс. Супруги посетили остров Барри и появились на публике в защитных масках.

Для поездки Кейт Миддлтон надела свое любимое нежно-голубое платье в цветочный принт от Emilia Wickstead. Известно, что герцогиня любит работы этого модельера. Прошлой осенью герцогиня Кейт появилась в этом же платье на официальном открытии детского парка развлечений. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с жителями острова, а также беседовали с владельцами бизнеса о том, как карантин отразился на туристической сфере. После этого герцоги Кембриджские отправились в дом престарелых, где побеседовали с персоналом, жителями и членами их семей. Перед общением с пожилыми жителями Кейт Миддлтон и принц Уильям надели маски, хотя до этого на встрече с предпринимателями герцоги были замечены без них.

Кейт Миддлтон в маске посетила Уэльс
Кейт Миддлтон в маске посетила Уэльс
Фото: Getty Images

В Южном Уэльсе предприятия только начали открывать свои двери после длительного карантина, меры которого сейчас ослабились.

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Напомним, что ранее принц Уильям рассказал о неудачном подарке для Кейт Миддлтон, который чуть не испортил их отношения.

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