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Кейт Миддлтон снова подогрела слухи о вражде с Меган Маркл: в чем причина

Герцогиня Кембриджская перенесла свой отпуск из-за супруги принца Гарри

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:31
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям перенесли свой отпуск в Шотландии, чтобы не пересекаться там с Меган Маркл и принцем Гарри, которые сейчас готовятся к официальной поездке именно в те края. 

Смотрите также, как Меган Маркл и Кейт Миддлтон приехали на спортивное мероприятие с детьми:

По информации The Sun, даты отпусков Меган Маркл и Кейт Миддлтон должны были совпасть, пока супруга принца Уильяма не изменила дату их с принцем Уильямом поездки.

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Журналист Роберт Джобсон написал статью, посвященную королевской семье, и, согласно его исследованиям, Кейт Миддлтон отложила каникулы в Шотландии из-за пребывания Меган Маркл в том же замке. Причиной могли стать некорректные высказывания герцогов Сассекских относительно рождения наследников.

Отметим, как только Меган Маркл и принц Гарри пересекут границу Шотландии, им присвоят новые титулы - графини и графа Дамбартон. Поездка должна состояться в конце августа. 

Напомним, до этого дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принцесса Шарлотта – во время парусной регаты под названием "Королевский кубок" решила пошалить и показала зрителям дерзкий жест. 

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Источник: The Sun
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