Кейт Миддлтон подогрела слухи о четвертой беременности

Супруга принца Уильяма избегает светских приемов

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон спровоцировала слухи о своей четвертой беременности. Дело в том, что герцогиня отказалась лететь с мужем в очередной тур из-за плохого самочувствия. В окружении членов королевской семьи сразу же предположили, что Кейт избегает светских приемов и дальних перелетов из-за токсикоза.

Дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини. Все подробности в видео:

Как сообщает Express со ссылкой на дворцовых инсайдеров, сейчас срок супруги принца Уильяма — конец третьего триместра.

"Как сообщил инсайдер, хорошо знакомый с положением дел в королевской семье, герцогиня ждет четвертого ребенка. Причем она, как в первые свои три беременности, снова чувствует себя не слишком хорошо, поэтому вынуждена отменять свои появления на публике и не сможет присутствовать за праздничным столом Елизаветы", — сказано в сообщении.

Отметим, что еще в начале сентября герцогиня появилась на публике с новым оттенком волос. По традиции, в начале каждой из своих предыдущих беременностей Кейт Миддлтон меняла прическу. Какие бы там слухи не были, королевская чета в скором времени должна официально сообщить о беременности.

Также узнайте, какой была Кейт Миддлтон до брака с принцем Уильямом. Напомним, что ранее принц Гарри впервые прокомментировал слухи о вражде с братом.

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